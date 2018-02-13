Столтенберг встретится с Порошенко

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КИЕВ, 13 яев — РИА Новости Украина.УНН.
"Я встречаюсь с Президентом Порошенко на этой неделе в Мюнхене", — сказал он.
По его словам, НАТО будет продолжать оказывать поддержку Украине.
"Украина — наш близкий партнер. Мы продолжаем тесное сотрудничество с Украиной. Мы поддерживаем их территориальную целостность. И мы предоставляем как практическую, так и политическую помощь Украине", — заверил он.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг причислил Россию к основным угрозам безопасности в мире.