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    Столтенберг встретится с Порошенко

    (обновлено: )6911
    По словам Столтенберга, НАТО будет продолжать оказывать поддержку Украине: "Украина - наш близкий партнер. Мы продолжаем тесное сотрудничество с Украиной".
    Встреча президента Петра Порошенко и Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Киеве
    Сайт Президента Украины

    КИЕВ, 13 яев — РИА Новости Украина. 

    Мюнхенская конференция по безопасности
    MSC/Zwez
    Мюнхенская конференция по безопасности: чего ждать?
    На этой неделе генсек НАТО Йенс Столтенберг встретится с президентом Украины Петром Порошенко на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом Столтенберг сказал на пресс-конференции перед заседанием министров стран НАТО, передает УНН.

    "Я встречаюсь с Президентом Порошенко на этой неделе в Мюнхене", — сказал он.

    По его словам, НАТО будет продолжать оказывать поддержку Украине.

    "Украина — наш близкий партнер. Мы продолжаем тесное сотрудничество с Украиной. Мы поддерживаем их территориальную целостность. И мы предоставляем как практическую, так и политическую помощь Украине", — заверил он.

    Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг причислил Россию к основным угрозам безопасности в мире.

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