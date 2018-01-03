НАТО не хочет новой "холодной войны" с Россией - Столтенберг

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия стала более уверенной в себе, однако Североатлантический альянс не хочет новой "холодной войны" и вступает за политический диалог с Москвой.

"Мы должны учитывать тот факт, что мы имеем дело с более самоуверенной Россией. В то же время мы не хотим повторения "холодной войны" и гонки вооружений, а выступаем за политический диалог с Москвой, хоть он и не прост", — сообщил Столтенберг в интервью немецкому изданию Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

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При этом генсек НАТО также выразил надежду на увеличение числа контактов между Россией и Альянсом, а также активизацию связей по военным каналам.

По мнению Столтенберга, мир становится более опасным и враждебным, однако вместе с ним, по словам генсека НАТО, развивается и становится сильнее и Североатлантический альянс.

Ранее глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко заявил, что решение США предоставить летальное оружие Киеву должно побудить другие страны-члены альянса активнее оказывать военно-техническую помощьУкраине.