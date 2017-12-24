Силы НАТО потеряли навыки борьбы - Столтенберг

КИЕВ, 24 дек — РИА Новости Украина. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о высочайшем уровне активности российских подводных лодок и признал, что флот североатлантического альянса потерял необходимые навыки борьбы в море.

"Россия вложила значительные средства в свой флот, особенно в подводные лодки. Деятельность российских подводных лодок сейчас на высочайшем уровне со времен холодной войны", — заявил он в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung. В беседе также принимали участие газеты Financial Times и Washington Post.

При этом Столтенберг указал на снизившуюся готовность НАТО к вызовам в море.

"После окончания холодной войны НАТО сократила свои возможности в море, особенно возможности борьбы с подводными лодками. Мы меньше тренировались и потеряли навыки", — пояснил он.

По его словам, трансатлантический альянс должен быть способен перевозить войска и снаряжение через Атлантику и в этой связи упомянул о планах НАТО создать новые подразделения.

Ранее министры обороны стран-членов НАТО согласовали план адаптации командной структуры НАТО, который предполагает создание двух новых командований: командования по Атлантике для защиты транспортных путей между Северной Америкой и Европой и командования по логистике для обеспечения транспортировки войск и оборудования внутри Европы.

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Также было решено создать центр по проведению киберопераций и интегрировать национальные кибервозможности в миссии и операции альянса при сохранении полного контроля над ними со стороны стран-членов. Ранее Столтенберг заявлял, что адаптация командной структуры проводится, в том числе, из-за ситуации вокруг Украины.