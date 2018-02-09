Киев призвал Будапешт разблокировать комиссию Украина-НАТО

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КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Председатель постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее НАТО, народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Фриз призвала официальный Будапешт разблокировать проведение заседания комиссии Украина-НАТО на уровне министров обороны, которое должно состояться 14 или 15 февраля, сообщает пресс-служба ее партии в пятницу.

Глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко в пятницу сообщил, что Венгрия заблокировала проведение встречи министров обороны Украины и стран НАТО, которую планировалось провести на полях заседания глав минобороны стран НАТО на следующей неделе, из-за украинского закона об образовании. Встреча министров обороны стран-членов альянса состоится в Брюсселе 14 и 15 февраля.

"Как председатель постоянной делегации Украины в ПА НАТО глубоко обеспокоена позицией Будапешта относительно определения даты заседания комиссии Украина-НАТО на уровне министров обороны. Убеждена, что такое поведение не может быть обусловлено спорами вокруг "образовательного" закона. Украинская сторона предлагает и готова к решению таких вопросов в формате переговоров", — заявила Фриз.

По словам депутата, позиция Венгрии, которая прибегла к "фактическому шантажу", является не только контрпродуктивной, но и подрывающей безопасность в Европе.

"Попытки Будапешта блокировать встречи комиссии Украина-НАТО на уровне министров обороны является опасной практикой смешивания двусторонних гуманитарных вопросов с вопросами безопасности и обороны целого региона", — считает политик.

Фриз подчеркнула, что Украина всегда открыта для переговоров и решения спорных вопросов в духе альянса — за столом переговоров. "Надеюсь, что Будапешт откажется от политики шантажа с признаками территориальных претензий к территории суверенной Украины", — заявила депутат.

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Глава МИД Венгрии Петер Сиярто в январе публично обещал, что будет блокировать министерское заседание комиссии. В Украине вступил в силу закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств. В правительствах ряда стран заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств в Украине. Сиярто заявил, что Будапешт будет блокировать комиссию Украина-НАТО.