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    Общество

    Вступление в НАТО. Стало известно, сколько украинцев "за"

    (обновлено: )371111
    По данным опроса, за последние три года число сторонников вступления в НАТО возросло в полтора раза. 43% поддерживают вступление в Альянс, 34% - против этого.
    Штаб-квартира НАТО. Архивное фото
    Associated Press Geert Vanden Wijngaert

    КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. 

    Николай Капитоненко
    Голос Столицы
    Капитоненко: главные цели и ценности НАТО пошатнулись
    Более половины граждан Украины поддерживают вступление страны в Евросоюз, в то же время 43% украинцев выступают за присоединение к НАТО, таковы результаты опроса социологической группы Рейтинг.

    Вступление в ЕС поддержали бы в случае проведения референдума 52% опрошенных, против — 27%, затруднились ответить или не участвовали бы в голосовании — 20%.

    По данным опроса, за последние три года число сторонников вступления в НАТО возросло в полтора раза. 43% поддерживают вступление в Альянс, 34% — против этого. Еще почти четверть или не определились, или не принимали бы участия в референдуме в случае его проведения.

    В возрастном разрезе больше всего противников НАТО среди старейших респондентов.

    Ранее президент Петр Порошенко обратился к Евросоюзу и НАТО с просьбой держать двери открытыми для Украины. 

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