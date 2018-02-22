Вступление в НАТО. Стало известно, сколько украинцев "за"

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина.

Более половины граждан Украины поддерживают вступление страны в Евросоюз, в то же время 43% украинцев выступают за присоединение к НАТО, таковы результаты опроса социологической группы Рейтинг.

Вступление в ЕС поддержали бы в случае проведения референдума 52% опрошенных, против — 27%, затруднились ответить или не участвовали бы в голосовании — 20%.

По данным опроса, за последние три года число сторонников вступления в НАТО возросло в полтора раза. 43% поддерживают вступление в Альянс, 34% — против этого. Еще почти четверть или не определились, или не принимали бы участия в референдуме в случае его проведения.

В возрастном разрезе больше всего противников НАТО среди старейших респондентов.

Ранее президент Петр Порошенко обратился к Евросоюзу и НАТО с просьбой держать двери открытыми для Украины.