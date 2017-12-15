наверх
15.12.201712:30
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Политика

    В Украине уволили судью за лишение водительских прав активистов "Автомайдана"

    9404
    По информации пресс-службы Высшего совета правосудия, основанием для увольнения судьи стало лишение водительских прав трех активистов "Автомайдана".
    Высший совет правосудия
    vru.gov.ua

    КИЕВ, 15 дек — РИА Новости Украина. Высший совет правосудия уволил Людмилу Войнаренко, которая лишила водительских удостоверений трех активистов "Автомайдана", с должности судьи Вышгородского райсуда Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба Высшего совета правосудия.

    Акция Автомайдана под Кабмином
    Journalist Today / YouTube
    "Этой мафии пора положить конец". "Автомайдан" бунтует под Кабмином

    Отмечается, что основанием для увольнения судьи Войнаренко стало установленное Третьей Дисциплинарной палатой ВCП "нарушение при рассмотрении дел об административных правонарушениях". В частности, о лишении водительских прав трех активистов Автомайдана.

    Ранее сообщалось, что несколько сотен активистов "Автомайдана" приехали к дому генерального прокурора Украины Юрия Луценко, где намерены требовать его отставки и прекращения давления на Национальное антикоррупционное бюро.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Европейский квартал в Брюсселе
    Саммит ЕС в Брюсселе: попытки "склеить" Европу
    Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина
    Пресс-конференция Путина: что по Украине?
    Николай Спиридонов. Архивное фото
    Украина - Польша: мосты почти сожжены
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Резонанс: суд отпустил Саакашвили на свободу