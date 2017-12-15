В Украине уволили судью за лишение водительских прав активистов "Автомайдана"

КИЕВ, 15 дек — РИА Новости Украина. Высший совет правосудия уволил Людмилу Войнаренко, которая лишила водительских удостоверений трех активистов "Автомайдана", с должности судьи Вышгородского райсуда Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба Высшего совета правосудия.

Отмечается, что основанием для увольнения судьи Войнаренко стало установленное Третьей Дисциплинарной палатой ВCП "нарушение при рассмотрении дел об административных правонарушениях". В частности, о лишении водительских прав трех активистов Автомайдана.

Ранее сообщалось, что несколько сотен активистов "Автомайдана" приехали к дому генерального прокурора Украины Юрия Луценко, где намерены требовать его отставки и прекращения давления на Национальное антикоррупционное бюро.