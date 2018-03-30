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    Аналитика и комментарии

    Украинской Фемиде выкололи глаза, зашили рот, а еще и наводят порчу

    Тема:

    Судебная и конституционная реформы в Украине (538)

    (обновлено: )17820
    Суд и судьи в опасности. Не за горами время, когда вершить правосудие в Украине будет некому. Пополнение не приходит, а на тех, кто еще не снял мантию, оказывают давление не только угрозами, но и с помощью черной магии.
    Молоток судьи
    RIA News Максим Богодвид | Перейти в фотобанк

    Дарья Егорова, РИА Новости Украина  

    Власть идет на самые радикальные меры, чтобы лишить граждан Украины права на суд. Уже по самому простому гражданскому делу ждать дня рассмотрения приходится по полгода и больше. 

    Затягивается судебный процесс по уголовным делам, часть подозреваемых годами мается в СИЗО, а часть из тех, кого оставили на подписке или под домашний арест, за это время успевают совершить еще ряд преступлений.

    Молоток
    RIA News Андрей Старостин | Перейти в фотобанк
    Судья, разрешите похоронить

    Завалены следственные судьи, из-за чего трупы не могут захоронить по четыре-пять дней. По несколько дней следователи не могут получить постановления на обыски, а когда получают, то искать уже нечего – подозреваемые успевают замести следы. 

    Этого могло бы не быть, если бы суды не сокращали, а нардепы не принимали "странных" поправок в Уголовно-Процессуальный кодекс Украины и другие законодательные акты. Но имеем то, что имеем.

    Хаос в судах

    В украинских судах не хватает около 2,5 тысяч судей. Цифра постоянно колеблется, потому что судьи, достигшие пенсионного возраста стараются уйти на заслуженный отдых. Их место может пустовать годами. И не потому, что нет достойной смены, а потому, что место стоит денег, которые есть не у всех желающих. А так "просто" могут назначить сегодня только по большому блату, рассказывают юристы: с улицы никто не попадет, даже на периферию. 

    А в судебной защите нуждаются везде. 

    "На самом деле, проблема с наполнением судов судьями существует уже давно, и я могу сказать, с каждым днем она увеличивается и увеличивается. Каждый день Высший совет правосудия освобождает судей и не назначает новых. Это связано с судебной реформой, проведенной грантоедскими организациями, которые  пролоббировали ее под лозунгами того, что все судьи коррупционеры", — рассказал старший партнер адвкокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец  в интервью "Голос Столицы".

    Евгений Лосовский
    Facebook Евгения Лосовского
    Юрист: судебная реформа - не для защиты прав простых украинцев

    Ну а те из судей, что еще остались, испытывают постоянно давление, если не со стороны власти, то со стороны многочисленных общественных организаций, партий и всевозможных активистов. 

    Председатель Верховного Суда Украины (ВСУ) Валентина Данишевская признает  попытки политического и бизнес-влияния на судей, а также намерений "общественности" давить на суд с целью принятия определенных решений.

    "Конечно, эта проблема. И я думаю, нет ни одной страны, в которой не пытались бы политические силы, разные бизнес-группы влиять на суд. В разных странах суды защищаются от этого, и мы не исключение. У нас есть проблемы, собственно, с политическим влиянием, есть проблемы с влиянием бизнес-групп, у нас есть проблемы с влиянием некой квазиобщественности, когда под видом общественности в суды приходят вооруженные люди и начинают давить на суд или держать судью в кабинете", — сказала председатель Верховного Суда на брифинге в Киеве. 

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    Не мытьем, так как катаньем

    По словам Валентины Данишевской, дело доходит даже до колдовства. На прошлой недели в здании Межгорского районного суда Закарпатской области гражданка пыталась заколдовать судью. 

    Видеозапись камеры наблюдения зафиксировала странное поведение одной из посетительниц. Женщина рассыпала что-то из пакетика перед кабинетом и приемной одного из судей. При этом старалась это делать незаметно. Процесс насторожил, но при детальном изучении черно-белого вещества на пороге это оказалось безвредными солью и маком. Как гласит народное поверье, это была порча. Чем гражданке "насолил" судья, история умалчивает.

    Гривны
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Судебные исполнители получат доступ к деньгам украинцев. Мнение юриста

    Председатель Верховного Суда считает, что  для того, чтобы судья был объективным и независимым, надо, чтобы он, прежде всего, никого не боялся. 

    "Чтобы он был защищен так, чтобы не было страха, что он объявит решение и не дойдет домой. И об этом должно беспокоиться государство в целом, это не вопрос только судей", — подчеркнула Валентина Данишевская.

    Под влиянием квазиобщественности Дарницкий районный суд Киева взял под стражу Юрия Крысина, который осужден условно за причастность к убийству журналиста Вячеслава Веремия, а ныне он проходит обвиняемым в преследованиях, похищении и пытках активистов Евромайдана.

    Как отмечает адвокат Ростислав Кравец, вопрос с дефицитом судей решается в считанные дни и не является проблемой. Но, видно, власти не выгодно, чтобы каждый простой гражданин получил доступ к правосудию.

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    Sud.ua
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    "Высшая квалификационная комиссия судей должна надлежащим образом выполнять свои обязанности и проводить соответствующие конкурсы, как это указано в их законодательстве, в их положении, и назначать судей на должности, а Высший совет правосудия не должен тянуть с этими назначениями. Это не должен делать президент, потому что даже количество судей, которые уже прошли все эти конкурсы, отборы, все эти квалификации и ждут по полгода указа президента о том, чтобы их назначить на должность судьи. Здесь вопрос уже — к президенту Украины, к Высшему совету правосудия, почему они не назначают судей на должности, хотя они есть. Судьи уже стоят в очереди.  

    Мы видим, какое количество судей сдает эти квалификационные экзамены. Тем более, сейчас проводится квалифоценивание судей и их также увольняют в связи с тем, что не подтверждена доброчестность. Например, у одного судьи не подтвердили доброчестность, потому что нельзя учитывать лоджию в общую площадь квартиры, это – отдельная жилая площадь. И в связи с тем, что это не совпадает с декларацией, судью признали недобросовестным и его увольняют с должности", – рассказал адвокат Ростислав Кравец.  

    Увы, простому человеку только и остается, что уповать на себя, свои силы, потому что защиты искать негде. 

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