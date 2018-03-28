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    Судья, посадивший Тимошенко, получил адвокатскую лицензию в России

    (обновлено: )25011
    Экс-судья Печерского районного суда Киева Родион Киреев, ставший известным после осуждения на тюремное заключение Юлии Тимошенко, получил адвокатскую лицензию в Москве.
    Судья Родион Киреев в Печерском районном суде Киева. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Бывший судья Печерского районного суда Киева Родион Киреев, приговоривший экс-премьер-министра Юлию Тимошенко к тюремному заключению, получил адвокатскую лицензию в Москве, пишет Sud.ua со ссылкой на данные Адвокатской палаты города Москвы.

    "Судья Родион Киреев получил адвокатскую лицензию в Москве", — говорится в сообщении.

    sud.ua
    Родион Киреев

    В июле 2014 года Родион Киреев был объявлен в розыск. По данным МВД, он исчез из поля зрения киевских правоохранителей 2 июля. В феврале 2015 года Верховная Рада поддержала его арест, а в 2016 году президент Петр Порошенко уволил Киреева за то, что "при рассмотрении уголовного дела по обвинению бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко безосновательно изменил меру пресечения с подписки о невыезде на содержание под стражей, чем допустил произвольное и незаконное лишение ее свободы".

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