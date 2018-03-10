Как отмечается, Апелляционный суд города Киева разрешил задержать Родиона Киреева с целью его привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.
Защитник Киреева Владимир Вак заявил после завершения судебного заседания, что обжалует решение отказать Кирееву в удовлетворении исковых требований к президенту Петру Порошенко в Верховном суде Украины.
Глава государства напомнил, что недавно подписал указ об увольнении четырех судей, включая Родиона Киреева, который в должности судьи Печерского райсуда Киева вынес незаконное решение по "газовому делу" Юлии Тимошенко.
Из десятков судей, которые вынесли "неправильные" решения в отношении активистов Майдана и Автомайдана, первыми под горячую руку попали судьи Печерского райсуда Оксана Царевич, Владимир Кицюк и Сергей Вовк. Прокуратура требует их ареста.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".