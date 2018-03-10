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    Родион Киреев

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 11
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    Судья Родион Киреев
    Суд разрешил задержать скандального судью Киреева
    15:59 20.09.2017
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    Как отмечается, Апелляционный суд города Киева разрешил задержать Родиона Киреева с целью его привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.
    Судья Родион Киреев
    ВАСУ отказал экс-судье Кирееву в удовлетворении иска к Порошенко
    19:28 02.03.2016
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    Защитник Киреева Владимир Вак заявил после завершения судебного заседания, что обжалует решение отказать Кирееву в удовлетворении исковых требований к президенту Петру Порошенко в Верховном суде Украины.
    Статуя богини правосудия Фемиды
    Судебная реформа. Специалисты первые в очереди на увольнение – эксперт
    08:43 01.02.2016
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    Петр Порошенко уволил 90 судей времен президентства Виктора Януковича. Адвокат Маркиян Галабала в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал процесс очищения судебной ветви власти.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Порошенко анонсировал увольнение 28 судей за решения против Майдана
    02:27 25.01.2016
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    Глава государства напомнил, что недавно подписал указ об увольнении четырех судей, включая Родиона Киреева, который в должности судьи Печерского райсуда Киева вынес незаконное решение по "газовому делу" Юлии Тимошенко.
    Судья Родион Киреев
    ВСЮ принял решение об увольнении судьи Киреева
    05:42 06.11.2015
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    Как отметил председатель Высшего совета юстиции Игорь Бенедисюк, решение ВСЮ основывается на выводах Европейского суда по правам человека по делу "Тимошенко против Украины".
    Судья Родион Киреев
    Судья Киреев, объявленный в розыск, продолжает получать зарплату - СМИ
    05:50 29.10.2015
    555Дело Ефремова. Первый пошел?
    По словам председателя Совета судей Валентины Симоненко, на сегодня потрачено 230 млн грн на зарплату для тех судей, которые отстранены, но не увольняются Верховной Радой.
    Молоточек судьи
    Арест судей Вовка, Царевич и Кицюка: наказание, давление или возмездие
    14:35 05.03.2015
    898Убийство становится нормой: Калашников, Сухобок
    Из десятков судей, которые вынесли "неправильные" решения в отношении активистов Майдана и Автомайдана, первыми под горячую руку попали судьи Печерского райсуда Оксана Царевич, Владимир Кицюк и Сергей Вовк. Прокуратура требует их ареста.
    Судья Родион Киреев
    Рада разрешила арестовать судью Киреева
    12:22 05.02.2015
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    Народные депутаты дали согласие на снятие неприкосновенности и арест бывшего судьи Печерского суда Киева Родиона Киреева. Он вынес обвинительный приговор Юлии Тимошенко.
    Юлия Тимошенко
    Рада может дать согласие на арест судьи, вынесшего приговор Тимошенко
    20:18 14.01.2015
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    Генеральная прокуратура Украины еще весной возбудила дело против судьи Родиона Киреева.
    Судья Родион Киреев
    Судья Киреев, осудивший Тимошенко, "трудоустроен" в Крыму – Геращенко
    07:10 29.11.2014
    1972Суд по "делу Тимошенко"
    По данным ГПУ, судья Родион Киреев "вынес заведомо неправосудное постановление об изменении подсудимой Тимошенко меры пресечения с подписки о невыезде на взятие под стражу".
    Судья Родион Киреев
    ГПУ объявила в розыск судью Киреева
    11:02 20.06.2014
    349
    Киреев вынес приговор по "газовому делу" экс-премьеру Юлии Тимошенко.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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