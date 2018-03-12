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    Судей Конституционного суда РФ вызвали повестками в Генпрокуратуру Украины

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    По словам генпрокурора Юрия Луценко, в случае неявки в Главную военную прокуратуру подозреваемые будут объявлены в розыск, в суд направят ходатайство об их задержании для применения меры пресечения в виде содержания под стражей.
    Конституционный суд РФ
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Главная военная прокуратура Украины заявила, что подозревает председателя Конституционного суда РФ Валерия Зорькина и еще 18 судей КС в соучастии в посягательстве на целостность Украины из-за событий в Донбассе и Крыму, судьи вызваны повестками в надзорное ведомство.

    Юрий Луценко. Архивное фото
    УНИАН
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    Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в сообщил в понедельник Facebook, что власти подозревают председателя и 18 судей Конституционного суда Российской Федерации якобы в умышленных действиях, "совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины; в нарушении порядка, установленного Конституцией Украины, представителями власти, по предварительному сговору группой лиц, повлекшие тяжкие последствия".

    "Письменные сообщения о подозрении вместе с напоминаниями о процессуальных правах и обязанностях подозреваемого, а также повестками о вызове для проведения следственных действий на 13 и 19 марта 2018 года доставлены по месту работы подозреваемых (Конституционный суд РФ, получил работник секретариата Сенякова)", — сообщил генпрокурор.

    Он отметил, что в случае неявки в Главную военную прокуратуру подозреваемые будут объявлены в розыск, в суд направят ходатайство об их задержании для применения меры пресечения в виде содержания под стражей.

    Ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил, что не готов баллотироваться на пост президента и готов поддержать действующего главу государства Петра Порошенко при выдвижении на второй срок.

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