Генпрокуратура сообщила о спецконфискации предприятия Курченко

КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Cуд принял решение о специальной конфискации в пользу государства имущественного комплекса терминала "Лагуна-Рени", который принадлежит бизнесмену Сергею Курченко, сообщила в среду пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

"Применена спецконфискация к предприятию, задействованному в "преступной схеме Курченко", — написала Сарган на своей странице в Facebook.

Она рассказала, что в ходе расследования сделок с нефтепродуктами благодаря совместной работе правоохранительных органов и фискальной службы по решению суда применена спецконфискация на пользу государства ООО "Лагуна-Рени". Указанное предприятие было использовалось для сокрытия преступлений под видом фиктивного вывоза топлива для уклонения от уплаты налогов.

Напомним, катарский телеканал Al Jazeera 10 января опубликовал на своем сайте текст, как утверждается, копии судебного приговора Краматорского районного суда Донецкой области от 28 мая 2017 года, по которому была проведена конфискация окружения Януковича.

В документе называются фамилии и компании, фигурирующие в схемах по хищению денежных средств. Одной из таких компаний оказалась Investment Capital Ukraine (ICU), председателем совета директоров которой до 2014 года была глава Нацбанка Валерия Гонтарева, а управляющим директором — близкий к нынешнему президенту Украины финансист Макар Пасенюк.

Комментируя эту публикацию в СМИ, заместитель генпрокурора Евгений Енин заявил, что это судебное решение было засекречено в связи с тем, что следствие в отношении большинства фигурирующий в деле компаний продолжается.