В понедельник Генпрокуратура потребует в суде арестовать журналиста Гужву

КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Шевченковский районный суд Киева рассмотрит ходатайство Генеральной прокуратуры об изменении меры пресечения главному редактору издания "Страна.ua" с залога на содержание под стражей, сообщил в Facebook официальный представитель генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко.

По его словам, суд разрешил задержание Гужвы с целью принудительного привода на это заседание.

Издание "Страна.ua" на прошлой неделе в обращении к президенту Петру Порошенко сообщило, что главный редактор выехал в Австрию, где попросил о политическом убежище из-за "давления со стороны властей".

Сам Гужва заявил, что в Украине получал угрозы физической расправы и убийства, а покинул страну легально — после того, как истек срок меры пресечения, избранной ему судом.

При этом, по словам главреда, власти дали судьям указание посадить его в тюрьму, поэтому на справедливый суд в Украине Гужва не рассчитывает. Кроме того, по данным журналиста, против него в стране фабрикуется несколько уголовных дел с целью изменить редакционную политику издания, которое нередко критиковало действующую власть.

Гужва в своем обращении к читателям утверждал, что фабрикацией дел против него занимались секретарь СНБО Александр Турчинов и руководитель налоговой милиции Сергей Билан "руками (лидера "Радикальной партии" Олега) Ляшко и его людей". "Но непосредственную отмашку на все эти действия давал президент Петр Порошенко. Без его "добро" ни одно из этих дел не двигалось бы", — написал Гужва в своем обращении.

Австрийские власти выдали Гужве документ, подтверждающий его легальное пребывание в стране, так называемую "белую карту". Позже журналист сообщил, что намерен просить политического убежища в Австрии и собирает пакет документов, доказывающих политически мотивированное его преследование и фальсификацию дел в отношении него.

После того как стало известно, что главред "Страны.ua" покинул Украину, Генеральная прокуратура обратилась в Шевченковский райсуд Киева, где получила разрешение на задержание журналиста для принудительного привода на заседание, где будет рассматриваться вопрос ужесточения ему меры пресечения.

Сторона обвинения намерена просить следственного судью арестовать Гужву. Одним из оснований для ужесточения ему меры пресечения прокуратура называла регулярные неявки главреда на заседания судов. Гужва назвал эти обвинения обманом, добавив, что прокуратура "забыла продлить ему меру пресечения".

Журналист заявил, что намерен обжаловать разрешение суда на его задержание.

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила РИА Новости, что ведомство планирует объявить журналиста в государственный, а потом и в международный розыск. Для этого силовикам, согласно украинскому закону, необходимо пройти ряд процессуальных процедур, в том числе получить разрешения суда на задержание и арест подозреваемого. Эти намерения прокуратуры на брифинге подтвердил генпрокурор Юрий Луценко.

По его словам, украинская сторона уже передала австрийским коллегам доказательства того, что дело в отношении журналиста не политическое. Речь идет об экономических преступлениях и общеуголовных преступлениях в виде вымогательства, сказал Луценко.

Генпрокурор также отметил, что ведомство не имеет претензий к контенту, который публикует "Страна.ua".

Его заместитель Евгений Енин заявил РИА Новости, что генпрокуратура Украины готова попросить экстрадиции журналиста из Австрии, как только получит соответствующее ходатайство от следствия.

Против Гужвы в Украине возбуждены два уголовных дела, его подозревают в вымогательстве за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика, а также в уклонении от уплаты налогов. По делу о вымогательстве суд избрал журналисту меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения залога в 544 тысячи гривен (около 21 тысячи долларов), 26 июня 2017 года за главреда внесли залог и он вышел на свободу.

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Вместе с тем, по данным прокуратуры, в декабре 2017 года Шевченковский суд рассмотрел обвинительный акт в отношении якобы сообщника Гужвы с соглашением о признании вины по статье "вымогательство". "В соответствии с соглашением обвиняемый полностью признал свою вину в инкриминируемом преступлении и согласился на наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года с испытательным сроком два года", — говорится в сообщении.

По делу об уклонении от уплаты налогов Гужве была назначена мера пресечения в виде залога в 1 миллион гривен (около 34 тысяч долларов), которые журналист также внес.

В феврале оба залога, внесенных за Гужву, по решению суда в Киеве взыскали в пользу государства.

По данным генпрокуратуры, расследование двух дел завершено, материалы переданы на рассмотрение в суд.