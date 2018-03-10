Согласно Единому государственному реестру судебных решений, Высший административный суд Украины отказался отменить решение парламента о снятии неприкосновенности с внефракционного депутата Сергея Клюева.
Высший административный суд Украины отказал в удовлетворении иска студента юридического факультета Киево-Могилянской академии Никиты Евстифеева к президенту Петру Порошенко о признании неправомерным и отмене указа главы государства в части запрета социальных сетей РФ.
Глава Верховного суда Украины Ярослав Романюк считает, что судебная система в стране должна быть максимально простой и понятной для граждан и строиться по принципу административно-территориального деления.
Как заявил мэр Комсомольска Дмитрий Быков, подавляющее большинство жителей города не одобрили его переименование в Горишние Плавни. Он убежден, что в вопросах переименования следует учитывать мнение местной общины.
Защитник Киреева Владимир Вак заявил после завершения судебного заседания, что обжалует решение отказать Кирееву в удовлетворении исковых требований к президенту Петру Порошенко в Верховном суде Украины.
Суд отменил постановление о снятии ВР неприкосновенности с депутата Игоря Мосийчука. Политолог Владимир Цыбулько рассказал, что по одной из версий, это решение стало демаршем судебной системы против реформы и очищения судов.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".