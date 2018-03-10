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    Высший административный суд Украины

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 48
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    Национальное антикоррупционное бюро Украины
    В НАБУ озвучили подозрение судье Высшего админсуда
    12:53 15.12.2017
    69Ситуация с НАБУ далека от разрешения
    По версии следствия, судья указал недостоверную информацию в декларациях за 2015 и 2016 годы. У членов его семьи есть две квартиры в центре Киева, а он их не показал в декларации.
    Михаил Саакашвили в палатке
    Саакашвили обжалует лишение гражданства Украины – адвокат
    15:12 27.10.2017
    98"Турне" Саакашвили: скандал продолжается
    По словам адвоката Саакашвили Маркияна Галабала, иск будет подан в Высший административный суд Украины, который рассматривает жалобы на высшие органы государственной власти.
    Сергей Клюев. Архивное фото
    Суд отказался вернуть неприкосновенность нардепу Клюеву
    17:27 07.08.2017
    341Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов
    Согласно Единому государственному реестру судебных решений, Высший административный суд Украины отказался отменить решение парламента о снятии неприкосновенности с внефракционного депутата Сергея Клюева.
    Высший административный суд Украины (ВАСУ)
    Входа нет. Суд отказался отменить указ Порошенко о запрете соцсетей РФ
    07:12 15.06.2017
    467Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    Высший административный суд Украины отказал в удовлетворении иска студента юридического факультета Киево-Могилянской академии Никиты Евстифеева к президенту Петру Порошенко о признании неправомерным и отмене указа главы государства в части запрета социальных сетей РФ.
    Высший административный суд Украины
    Суд продолжит рассмотрение иска к Порошенко о запрете российских соцсетей
    05:42 14.06.2017
    352Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    ВАСУ 31 мая приступил к рассмотрению иска студента Киево-Могилянской академии Никиты Евстифеева к главе государства о признании недействительными нескольких пунктов решения СНБО.
    Дело Коцабы: стычки сторонников и радикалов у суда
    Дело Коцабы: столкновения у здания суда в Киеве 
    14:41 07.06.2017
    1409Дело против журналиста Коцабы
    Несколько десятков человек, противники и сторонники журналиста Русланы Коцабы, собрались сегодня около здания Высшего суда в Киеве, где слушалось дело журналиста. Они устроили перепалку и потасовку.
    Председатель Верховного Суда Украины Ярослав Романюк. Архивное фото
    Глава ВСУ против создания антикоррупционного судебного органа
    16:11 27.02.2017
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    Глава Верховного суда Украины Ярослав Романюк считает, что судебная система в стране должна быть максимально простой и понятной для граждан и строиться по принципу административно-территориального деления.
    Молоток судьи
    Судебная реформа: более 2 тысяч мест в судах вакантны - эксперт
    16:32 06.10.2016
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    Эксперт по вопросам судебной реформы Реанимационного пакета реформ Михаил Жирнаков сказал в эфире радиостанции Голос Столицы, что на сегодняшний день 2170 мест в судах вакантны.
    Судья Печерского районного суда Оксана Царевич. Архивное фото
    Царевич отозвала свой иск к Порошенко
    19:21 05.10.2016
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    По информации Высшего административного суда Украины, экс-судья Печерского районного суда Киева Оксана Царевич отозвала свое исковое заявление.
    Суд перенес заседание по делу о переименовании Днепропетровска
    Суд перенес заседание по делу о переименовании Днепропетровска
    13:34 02.09.2016
    414На металлолом. Украина против советских памятников.
    По словам народного депутата Александра Вилкула, у суда есть все основания отменить незаконное переименование Днепропетровска, но "власть никак не угомонится и продолжает давить на судей".
    На въезде в Кропивницкий со стороны Александровки декоммунизировали стелу с Кировоградом
    ВАСУ зарегистрировал иск об отмене переименования Кировограда - нардеп
    15:19 08.08.2016
    354На металлолом. Украина против советских памятников.
    О том, что суд зарегистрировал соответствующий иск, сообщил оппозиционный депутат Сергей Ларин. При этом он надеется, что судебный процесс будет независимым, прозрачным и без политического давления.
    Александр Нечитайло
    Глава ВАСУ и его заместитель подали в отставку
    00:34 25.06.2016
    201Судебная и конституционная реформы в Украине
    Как заявил Александр Нечитайло, его заявление об отставке уже было рассмотрено на секции Высшего совета юстиции. Вместе с ним решил уйти в отставку Михаил Цуркан.
    Высший административный суд Украины. Архивное фото
    Власти Комсомольска готовят иск в ВАСУ из-за переименования города
    06:57 24.05.2016
    984На металлолом. Украина против советских памятников.
    Как заявил мэр Комсомольска Дмитрий Быков, подавляющее большинство жителей города не одобрили его переименование в Горишние Плавни. Он убежден, что в вопросах переименования следует учитывать мнение местной общины.
    Хатия Деканоидзе
    ВАСУ назвал обвинения Деканоидзе в срыве реформы МВД "манипулированием"
    20:13 08.04.2016
    316Последствия реформы МВД. Дело Шевцова
    В заявлении ВСУ говорится, что закрытых судебных заседаний при рассмотрении споров об отмене приказов об увольнении сотрудников полиции не было, о чем говорила глава Нацполиции.
    Экс-депутат Фирсов
    Фирсов подаст иск в ВАСУ из-за лишения его мандата
    15:21 02.04.2016
    143Гройсман, Парубий и новый Кабмин.
    Как отметил бывший народный депутат Егор Фирсов на своей странице в Facebook, решения съезда БПП, ЦИК и постановление Гройсмана противоречат закону и здравому смыслу.
    Судья Родион Киреев
    ВАСУ отказал экс-судье Кирееву в удовлетворении иска к Порошенко
    19:28 02.03.2016
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    Защитник Киреева Владимир Вак заявил после завершения судебного заседания, что обжалует решение отказать Кирееву в удовлетворении исковых требований к президенту Петру Порошенко в Верховном суде Украины.
    Игорь Мосийчук. Архивное фото
    Верховный суд продолжит рассмотрение жалобы по делу Мосийчука 15 марта
    15:01 02.03.2016
    374Политическая коррупция в Раде. Дело Мосийчука
    На заседании в среду суд заслушал пояснения Игоря Мосийчука и его защиты, после чего был объявлен перерыв в заседании до 15 марта для того, чтобы проанализировать предоставленную информацию.
    ВАСУ
    Судей Майдана не привлекут к ответственности из-за сроков давности - ВАСУ
    14:42 01.03.2016
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    Ранее Высший административный суд Украины отменил три решения Высшего совета юстиции по увольнению трех судей, которые выносили решения по делам евромайдановцев.
    Александр Александров и Евгений Ерофеев (слева направо). Архивное фото
    ВАСУ отклонил иск о признании россиян Ерофеева и Александрова военнопленными
    17:39 23.11.2015
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    По сообщению адвоката одного из обвиняемых, Высший административный суд Украины отказался рассматривать иск, поданный защитником. Ранее иск уже возвращался по формальным причинам.
    Суд над Мосийчуком: госпитализация во время заседания
    Возвращение неприкосновенности Мосийчуку: демарш судебной системы - политолог
    12:13 18.11.2015
    420Политическая коррупция в Раде. Дело Мосийчука
    Суд отменил постановление о снятии ВР неприкосновенности с депутата Игоря Мосийчука. Политолог Владимир Цыбулько рассказал, что по одной из версий, это решение стало демаршем судебной системы против реформы и очищения судов.
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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