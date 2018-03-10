Накануне переименование Днепропетровска спровоцировало драку в Раде. В этот же день ВР отказалась создавать Временную следственную комиссию по "оффшорам Порошенко". Помимо этого вчера суд Киева запретил выплату Украиной долга РФ на $3 млрд.
Заседание Верховной Рады завершилось дракой депутатов, которые не смогли сойтись в вопросе переименования Днепропетровска и Комсомольска. Сразу после этого спикер Андрей Парубий объявил о закрытии заседания. Кадры потасовки смотрите с 3-й минуты.
Как заявил мэр Комсомольска Дмитрий Быков, подавляющее большинство жителей города не одобрили его переименование в Горишние Плавни. Он убежден, что в вопросах переименования следует учитывать мнение местной общины.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".