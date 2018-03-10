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    Комсомольск

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Украинские военнослужащие
    В Полтавской области девять человек зверски избили участника АТО - волонтер
    10:20 27.06.2016
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    По словам волонтера Ксении Быковой, мужчину избили именно за то, что он - АТОшник. Она подчеркнула, что правоохранители не хотели принимать заявление, пока им не пригрозили СБУ.
    Потасовка в Верховной Раде 1 июня 2016 года
    Хроника 1 июня: в Раде подрались из-за Днипра, запрет на выплату долга РФ
    09:21 02.06.2016
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    Накануне переименование Днепропетровска спровоцировало драку в Раде. В этот же день ВР отказалась создавать Временную следственную комиссию по "оффшорам Порошенко". Помимо этого вчера суд Киева запретил выплату Украиной долга РФ на $3 млрд.
    Переименование Днепропетровска спровоцировало потасовку в Раде. Видео
    Переименование Днепропетровска спровоцировало драку в Раде 
    16:52 01.06.2016
    5884На металлолом. Украина против советских памятников.
    Заседание Верховной Рады завершилось дракой депутатов, которые не смогли сойтись в вопросе переименования Днепропетровска и Комсомольска. Сразу после этого спикер Андрей Парубий объявил о закрытии заседания. Кадры потасовки смотрите с 3-й минуты.
    Высший административный суд Украины. Архивное фото
    Власти Комсомольска готовят иск в ВАСУ из-за переименования города
    06:57 24.05.2016
    984На металлолом. Украина против советских памятников.
    Как заявил мэр Комсомольска Дмитрий Быков, подавляющее большинство жителей города не одобрили его переименование в Горишние Плавни. Он убежден, что в вопросах переименования следует учитывать мнение местной общины.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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