Во Франции судья ударил футболиста "Нанта" и удалил его с поля

По информации Globo, на 90-й минуте во время атаки парижан защитник "Нанта" Карлос задел Шапрона, в результате чего арбитр упал на газон. После этого судья незамедлительно ударил футболиста ногой.

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Кроме того Шапрон показал Карлосу желтую карточку, которая оказалась для футболиста второй в матче. Помимо этого главный арбитр встречи назначил штрафной удар в пользу "ПСЖ".