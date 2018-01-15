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    Во Франции судья ударил футболиста "Нанта" и удалил его с поля

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    Арбитр матча чемпионата Франции "Нант" - "ПСЖ" Тони Шапрон ударил игрока хозяев Диего Карлоса, а затем показал ему красную карточку. Как сообщают СМИ, инцидент произошел в концовке встречи.
    Главный арбитр ударил игрока, а затем удалил его с поля во Франции
    @globoesportecom

    По информации Globo, на 90-й минуте во время атаки парижан защитник "Нанта" Карлос задел Шапрона, в результате чего арбитр упал на газон. После этого судья незамедлительно ударил футболиста ногой.

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    Кроме того Шапрон показал Карлосу желтую карточку, которая оказалась для футболиста второй в матче. Помимо этого главный арбитр встречи назначил штрафной удар в пользу "ПСЖ".

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