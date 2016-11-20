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    Спорт

    WADA намерена лишать страны возможности проведения ОИ и ЧМ - СМИ

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    Олимпиада-2018: с российскими спортсменами, но без флага РФ (156)

    (обновлено: )36803
    Как сообщается, предлагаемая система санкций включает в себя штрафы для национальных антидопинговых агентств и международных федераций, если они не могут справиться с антидопинговыми проблемами.
    Всемирное антидопинговое агентство (WADA)
    REUTERS Christinne Muschi

    КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) хочет получить право лишать страны, не соответствующие кодексу агентства, возможности проведения крупных турниров, в том числе Олимпийских игр и чемпионатов мира, сообщает Insidethegames.

    Антидопинговый центр WADA. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Отреагировали на критику: WADA готово пересмотреть антидопинговую систему

    В воскресенье в Глазго проходит заседании совета учредителей WADA.

    Председатель комитета по соответствию кодексу WADA канадец Рене Бушар рассказывая о новой системе санкций заявил, что в настоящее время у агентства нет "необходимых инструментов" для санкций, но это должно измениться. Кроме лишения стран турниров предлагаемая система санкций включает в себя штрафы для национальных антидопинговых агентств и международных федераций, если они не могут справиться с антидопинговыми проблемами.

    Ранее сообщалось, что глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен опубликует вторую часть доклада о допинге в спорте 9 декабря 2016 года.

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