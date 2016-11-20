WADA намерена лишать страны возможности проведения ОИ и ЧМ - СМИ

КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) хочет получить право лишать страны, не соответствующие кодексу агентства, возможности проведения крупных турниров, в том числе Олимпийских игр и чемпионатов мира, сообщает Insidethegames.

В воскресенье в Глазго проходит заседании совета учредителей WADA.

Председатель комитета по соответствию кодексу WADA канадец Рене Бушар рассказывая о новой системе санкций заявил, что в настоящее время у агентства нет "необходимых инструментов" для санкций, но это должно измениться. Кроме лишения стран турниров предлагаемая система санкций включает в себя штрафы для национальных антидопинговых агентств и международных федераций, если они не могут справиться с антидопинговыми проблемами.

Ранее сообщалось, что глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен опубликует вторую часть доклада о допинге в спорте 9 декабря 2016 года.