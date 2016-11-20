Вторая часть доклада о допинге будет опубликована 9 декабря – WADA

КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. Глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен опубликует вторую часть доклада о допинге в спорте 9 декабря 2016 года, сообщил генеральный директор WADA Оливье Ниггли, чьи слова приводит insidethegames.biz.

Макларен 18 июля в Торонто (Канада) обнародовал результаты расследования, которое касалось нарушения антидопинговых правил на зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи.

По итогам расследования WADA рекомендовало МОК отстранить сборную России от Игр в Рио-де-Жанейро, но в итоге россияне выступили на Олимпиаде.

Публикация второй части доклада состоится на следующий день после окончания заседания исполкома Международного олимпийского комитета (МОК).