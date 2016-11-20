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    Спорт

    Вторая часть доклада о допинге будет опубликована 9 декабря – WADA

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    Олимпиада-2018: с российскими спортсменами, но без флага РФ (156)

    (обновлено: )7501
    Согласно информации, публикация второй части доклада состоится на следующий день после окончания заседания исполкома Международного олимпийского комитета (МОК).
    Всемирное антидопинговое агентство (WADA)
    Associated Press Keystone, Laurent Gillieron

    КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. Глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен опубликует вторую часть доклада о допинге в спорте 9 декабря 2016 года, сообщил генеральный директор WADA Оливье Ниггли, чьи слова приводит insidethegames.biz.

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    Макларен 18 июля в Торонто (Канада) обнародовал результаты расследования, которое касалось нарушения антидопинговых правил на зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи.

    По итогам расследования WADA рекомендовало МОК отстранить сборную России от Игр в Рио-де-Жанейро, но в итоге россияне выступили на Олимпиаде.

    Публикация второй части доклада состоится на следующий день после окончания заседания исполкома Международного олимпийского комитета (МОК).

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