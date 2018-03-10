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    USADA

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Мохаммед Фарах (Великобритания) во время финиша в финальном забеге на 5000 метров. Архивное фото
    USADA: тренер Мо Фара нарушал антидопинговые правила
    01:12 26.02.2017
    123Олимпиада-2018: с российскими спортсменами, но без флага РФ
    Согласно докладу Американского антидопингового агентства, Альберто Салазар злоупотреблял рецептурными препаратами и использовал в подготовке спортсменов запрещенные допинговые настои для повышения уровня тестостерона и продуктивности бегунов.
    Серена Уильямс
    WADA в соответствии с правилами разрешало прием запрещенных веществ - USADA
    20:34 13.09.2016
    448Олимпиада-2018: с российскими спортсменами, но без флага РФ
    По словам главы Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвиса Тайгарта, в каждой ситуации спортсмены сделали, в соответствии с правилами для получения терапевтического исключения. Все разрешения были получены правильно и были одобрены МОК и USADA.
    Мэнни Пакьяо перед боем
    Боксеру Пакьяо будет сделана операция на травмированном плече
    09:34 05.05.2015
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    Команда филиппинского боксера сообщает, что он получил травму за 3-4 недели с Мэйуэзером-младшим. Неизвестно, повлияло ли повреждение плеча на исход поединка.
    Велоспорт
    Лэнс Армстронг обсудил возможность сокращения дисквалификации с главой USADA
    00:05 19.03.2015
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    Лэнс Армстронг обсудил с президентом Антидопингового агентства США Трэвисом Тайгартом возможность сокращения пожизненной дисквалификации. Армстронг и Тайгарт беседовали в течение шести часов на прошлой неделе. Эта встреча для них стала первой с 2012 года.
    Велоспорт. Тур де Франс
    USADA изучит вопрос о возможном участии Лэнса Армстронга в Hincapie Gran Fondo
    18:27 23.10.2014
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    Армстронг был уличен в использовании допинга по итогам расследования USADA. В октябре 2012 года Международный союз велосипедистов (UCI) пожизненно дисквалифицировал уже завершившего к тому времени карьеру Армстронга.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Помощник кумы Порошенко обратилась к главе СБУ по поводу Рубана
    06:24 09.03.2018
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    Волонтер и помощник нардепа от БПП Оксаны Билозир Гайдэ Ризаева обратилась к главе СБУ Василию Грицака тщательно расследовать дело задержанного накануне Владимира Рубана.
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