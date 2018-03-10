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По словам главы Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвиса Тайгарта, в каждой ситуации спортсмены сделали, в соответствии с правилами для получения терапевтического исключения. Все разрешения были получены правильно и были одобрены МОК и USADA.