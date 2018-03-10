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    Мо Фара

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Мохаммед Фарах (Великобритания) во время финиша в финальном забеге на 5000 метров. Архивное фото
    Четырехкратный олимпийский чемпион стал рыцарем
    19:00 14.11.2017
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    Королева Елизавета Вторая посвятила четырехкратного олимпийского чемпиона Мо Фара в рыцари, церемония состоялась в в Букингемском дворце в Лондоне.
    Мохаммед Фарах (Великобритания) во время финиша в финальном забеге на 5000 метров. Архивное фото
    USADA: тренер Мо Фара нарушал антидопинговые правила
    01:12 26.02.2017
    123Олимпиада-2018: с российскими спортсменами, но без флага РФ
    Согласно докладу Американского антидопингового агентства, Альберто Салазар злоупотреблял рецептурными препаратами и использовал в подготовке спортсменов запрещенные допинговые настои для повышения уровня тестостерона и продуктивности бегунов.
    Легкая атлетика. Финал. Представитель Ямайки Усэйн Болт пересекает финишную черту.
    Болт, Фара и Семеня номинированы на звание легкоатлетов года
    23:00 18.10.2016
    32Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    На Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро Болт завоевал три медали высшего достоинства, Фара смог защитить титулы, завоеванные четыре года назад в Лондоне, в беге на 5000 и 10000 метров, а Семеня быстрее всех пробежала в Рио дистанцию 800 метров.
    Мохаммед Фарах (Великобритания) во время финиша в финальном забеге на 5000 метров. Архивное фото
    Мо Фара стал четырехкратным чемпионом ОИ
    04:47 21.08.2016
    75Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Британец Мо Фара в финале пробежал дистанцию в 5000 метров за 13 минут 3,30 секунды. Серебро завоевал американец Пол Челимо (13.03,90). Обладателем бронзы стал эфиоп Хагос Гебрхивет (13.04,35).
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
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