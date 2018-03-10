Ямаец Усэйн Болт получил травму и не смог финишировать в своем последнем старте в карьере - в финале эстафеты 4 по 100 метров на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне, победу в дисциплине одержала сборная Великобритании.
Олимпийский чемпион-2004 Гэтлин пробежал 100-метровку за 9,92 секунды. Вторым стал другой американец Кристиан Коулман (9,94), третьим – завершающий карьеру восьмикратный олимпийский чемпион ямаец Усэйн Болт (9,95).
Кроме легендарного спринтера на звание "Спортсмен года" претендовали американские баскетболисты Стефен Карри и Леброн Джеймс, британский бегун Мо Фара, португальский футболист Криштиану Роналду и британский теннисист Энди Маррей.
По словам генерального директора немецкого футбольного клуба Ханса-Йоахима Ватцке, о полноценном контракте Болта с "Боруссией" разговоров не ведется, но для футболистов будет большая честь потренироваться с ним.
На Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро Болт завоевал три медали высшего достоинства, Фара смог защитить титулы, завоеванные четыре года назад в Лондоне, в беге на 5000 и 10000 метров, а Семеня быстрее всех пробежала в Рио дистанцию 800 метров.
Серебряные медали в эстафете завоевали японцы (37,60). Третьими к финишу пришли представители США (37,62), однако за нарушение, допущенное ими при передаче эстафеты, они были впоследствии дисквалифицированы, и бронза досталась канадцам (37,64).
В женской номинации в число претенденток вошли: теннисистка Серена Уильямс, пловчиха Кэти Ледеки, бегуньи Гензебе Дибаба, Дафне Схипперс, Шелли-Энн Фрейзер-Прайс и Эллисон Феликс, футболистки Карли Ллойд и Марта, а также лыжницы Марит Бьёрген и Анна Феннингер.
Ямайский легкоатлет специализируется в беге на короткие дистанции. Усэйн Болт является шестикратным олимпийским чемпионом и десятикратным чемпионом мира. За свою карьеру Болт установил 8 мировых рекордов.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".