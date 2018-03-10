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    Усейн Болт

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 19
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    Роковое невезение Болта в Лондоне: травма в финале эстафеты. Видео
    Роковое невезение Болта в Лондоне: травма в финале эстафеты 
    01:23 13.08.2017
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    Ямаец Усэйн Болт получил травму и не смог финишировать в своем последнем старте в карьере - в финале эстафеты 4 по 100 метров на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне, победу в дисциплине одержала сборная Великобритании.
    Эпохально неудачный забег Болта на чемпионате мира в Лондоне. Видео
    Эпохально неудачный забег Болта на чемпионате мира в Лондоне 
    05:53 07.08.2017
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    Зрители освистали победителя сегодняшнего забега на 100 метров Джастина Гатлина, который обошел легендарного спринтера Усейна Болта в его последнем забеге в карьере.
    Легкая атлетика. Чемпионат мира. Второй день
    Болт проиграл 100-метровку на ЧМ в Лондоне
    03:59 06.08.2017
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    Олимпийский чемпион-2004 Гэтлин пробежал 100-метровку за 9,92 секунды. Вторым стал другой американец Кристиан Коулман (9,94), третьим – завершающий карьеру восьмикратный олимпийский чемпион ямаец Усэйн Болт (9,95).
    Торжественная церемония вручения наград Laureus Awards
    Ямайский спринтер Усэйн Болт признан спортсменом года
    23:29 14.02.2017
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    Кроме легендарного спринтера на звание "Спортсмен года" претендовали американские баскетболисты Стефен Карри и Леброн Джеймс, британский бегун Мо Фара, португальский футболист Криштиану Роналду и британский теннисист Энди Маррей.
    Легкая атлетика. Финал. Представитель Ямайки Усэйн Болт пересекает финишную черту.
    Усэйн Болт вернул "золото" ОИ-2008 из-за допинга Картера
    05:30 28.01.2017
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    По словам ямайского бегуна Усэйна Болта, отбирать у него золотую медаль Олимпийских игр было сурово, но он отдал её обратно, потому что это было требование МОК.
    Усэйн Болт (Ямайка). Архивное фото
    МОК: ямайского бегуна Болта лишили золота ОИ-2008
    19:13 25.01.2017
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    Решение о лишении золотой медали было принято после перепроверки допинг-пробы члена команды Ямайки Несты Картера, в образце которого были найдены следы запрещенного препарата метилгексанамина.
    Усэйн Болт (Ямайка). Архивное фото
    IAAF признала Болта и Аяну лучшими легкоатлетами года
    06:52 03.12.2016
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    Усэйн Болт и Алмаз Аяна признаны легкоатлетами года по версии Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Торжественная церемония состоялась в пятницу.
    Усэйн Болт. Архивное фото
    Легкоатлет Болт будет тренироваться с дортмундской "Боруссией"
    02:47 14.11.2016
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    По словам генерального директора немецкого футбольного клуба Ханса-Йоахима Ватцке, о полноценном контракте Болта с "Боруссией" разговоров не ведется, но для футболистов будет большая честь потренироваться с ним.
    Усэйн Болт (Ямайка). Архивное фото
    Легендарный спринтер Усэйн Болт намерен стать футболистом
    13:28 13.11.2016
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    Скоро девятикратный олимпийский чемпион проведет тренировки с немецким футбольным клубом "Боруссия", пишут СМИ. Как заявил Болт, "посмотрим, что из этого выйдет".
    Легкая атлетика. Финал. Представитель Ямайки Усэйн Болт пересекает финишную черту.
    Болт, Фара и Семеня номинированы на звание легкоатлетов года
    23:00 18.10.2016
    32Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    На Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро Болт завоевал три медали высшего достоинства, Фара смог защитить титулы, завоеванные четыре года назад в Лондоне, в беге на 5000 и 10000 метров, а Семеня быстрее всех пробежала в Рио дистанцию 800 метров.
    Усэйн Болт (Ямайка) после завершения предварительного забега на 100 м
    Спринтер Усэйн Болт стал девятикратным олимпийским чемпионом
    05:43 20.08.2016
    296Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Серебряные медали в эстафете завоевали японцы (37,60). Третьими к финишу пришли представители США (37,62), однако за нарушение, допущенное ими при передаче эстафеты, они были впоследствии дисквалифицированы, и бронза досталась канадцам (37,64).
    Усэйн Болт (Ямайка) перед стартом предварительного забега на 100 м
    Ямаец Усэйн Болт стал восьмикратным чемпионом Олимпийских игр
    04:58 19.08.2016
    435Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    В финале спринтер Усэйн Болт пробежал дистанцию на 200 метров за 19,78 секунды. Вторым стал канадец Андре де Грассе - 20,02. Третье место занял француз Кристоф Лемэтр - 20,12.
    Усэйн Болт (Ямайка) перед стартом предварительного забега на 100 м
    Болт сообщил, что ему помешало побить мировой рекорд на ОИ
    07:55 15.08.2016
    363Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Семикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт сообщил, что из-за усталости после полуфинального забега не смог максимально "выложиться" в финале стометровки.
    Усэйн Болт (Ямайка) после завершения предварительного забега на 100 м
    Ямаец Усэйн Болт стал семикратным олимпийским чемпионом
    05:09 15.08.2016
    356Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    В финале Олимпиады в Рио-де-Жанейро в легкоатлетических состязаниях ямайский спринтер Усэйн Болт пробежал дистанцию в 100 метров за 9,81 секунды.
    Усэйн Болт
    Усэйн Болт победил в беге на 200 метров на соревнованиях в Лондоне
    06:13 23.07.2016
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    В финале 200-метровки, не входящей в официальную программу "Бриллиантовой лиги", Болт показал результат - 19,89 секунды. На стометровке у мужчин победу одержал Джимми Вико из Франции (10,02).
    Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром мадридского Реала в истории
    Роналду и Мессии поспорят с Болтом и Джоковичем за премию Laureus "Спортсмен года"
    18:39 09.12.2015
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    В женской номинации в число претенденток вошли: теннисистка Серена Уильямс, пловчиха Кэти Ледеки, бегуньи Гензебе Дибаба, Дафне Схипперс, Шелли-Энн Фрейзер-Прайс и Эллисон Феликс, футболистки Карли Ллойд и Марта, а также лыжницы Марит Бьёрген и Анна Феннингер.
    Усэйн Болт vs телеоператор. Видео
    Усэйн Болт "попал под колеса" сегвея во время празднования победы 
    03:56 28.08.2015
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    Ямайский легкоатлет специализируется в беге на короткие дистанции. Усэйн Болт является шестикратным олимпийским чемпионом и десятикратным чемпионом мира. За свою карьеру Болт установил 8 мировых рекордов.
    Усэйн Болт продолжает бить всевозможные рекорды. Видео
    Усэйн Болт стал первым в истории девятикратным чемпионом мира 
    08:45 24.08.2015
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    Ямайский легкоатлет в воскресенье выиграл свое очередное, уже девятое по счету "золото" чемпионата мира и стал первым в истории легкой атлетики, кому удалось показать такой результат.
    Усэйн Болт. Архивное фото
    Усэйн Болт впервые в 2015 году победил на 100-метровке
    05:05 20.04.2015
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    Болт финишировал с результатом 10,12 секунды, опередив на 0,12 секунды американца Райана Бейли. Третьим с результатом 10,51 секунды стал бразилец Хосе Карлос Морейра.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
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    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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