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    Чемпионат мира по легкой атлетике

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 9
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    Самые яркие моменты чемпионата мира по легкой атлетике в Лондоне
    Самые яркие моменты чемпионата мира по легкой атлетике в Лондоне 
    04:15 14.08.2017
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    Организаторы чемпионата мира по легкой атлетике в Лондоне устроили в заключительный день турнира после всех финалов специальную церемонию в честь восьмикратного олимпийского чемпиона Усэйна Болта.
    Мария Ласицкене (АNA) в финальных соревнованиях по прыжкам в высоту среди женщин на чемпионате мира 2017 по легкой атлетике в Лондоне
    Ласицкене: очень хотела услышать гимн России во время награждения
    02:11 13.08.2017
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    Российская прыгунья Мария Ласицкене, выступавшая в нейтральном статусе из-за дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики, выиграла золото лондонского чемпионата мира с результатом 2,03 метра.
    Роковое невезение Болта в Лондоне: травма в финале эстафеты. Видео
    Роковое невезение Болта в Лондоне: травма в финале эстафеты 
    01:23 13.08.2017
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    Ямаец Усэйн Болт получил травму и не смог финишировать в своем последнем старте в карьере - в финале эстафеты 4 по 100 метров на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне, победу в дисциплине одержала сборная Великобритании.
    Юлия Левченко
    Юлия Левченко выиграла первую медаль для Украины на ЧМ в Лондоне
    23:44 12.08.2017
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    На высоте 2 метра 03 сантиметра украинка проиграла в борьбе за золото Марии Ласицкене из России. Эта медаль стала первой для сборной Украины на чемпионате мира в Лондоне.
    Легкая атлетика. Чемпионат мира в Лондоне
    Опасное заболевание выявили у нескольких атлетов на ЧМ в Лондоне
    01:18 08.08.2017
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    В релизе IAAF сообщается, что "было зарегистрировано несколько случаев заболевания гастроэнтеритом в одном из официальных отелей чемпионата мира".
    Эпохально неудачный забег Болта на чемпионате мира в Лондоне. Видео
    Эпохально неудачный забег Болта на чемпионате мира в Лондоне 
    05:53 07.08.2017
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    Зрители освистали победителя сегодняшнего забега на 100 метров Джастина Гатлина, который обошел легендарного спринтера Усейна Болта в его последнем забеге в карьере.
    Легкая атлетика. Чемпионат мира. Второй день
    Болт проиграл 100-метровку на ЧМ в Лондоне
    03:59 06.08.2017
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    Олимпийский чемпион-2004 Гэтлин пробежал 100-метровку за 9,92 секунды. Вторым стал другой американец Кристиан Коулман (9,94), третьим – завершающий карьеру восьмикратный олимпийский чемпион ямаец Усэйн Болт (9,95).
    Людмила Оляновская завоевала золото на ЧМ по легкой атлетике, Видео
    Первая медаль Украины на чемпионате мира по легкой атлетике 
    23:43 28.08.2015
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    Опередили Людмилу Оляновскую в соревнованиях по спортивной ходьбе две представительницы Китая: Лю Хун (Китай) – 1.27,45 и Лу Сючжи – 1.27,45 Результат украинки – 1.28,13.
    Кенийцы Эзекиль Кембои, Консеслус Кипруто и Бримин Кипруто в финальном в забеге с препятствиями
    Кенийцы заняли весь пьедестал в беге на 3000 м с препятствиями на ЧМ
    17:38 24.08.2015
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    Чемпионат мира по легкой атлетике проходит в Пекине. Призерами стали Эзекиль Кембои, Консеслус Кипруто и Бримин Кипруто. Лучший результат - 8 минут 11,28 секунды.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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