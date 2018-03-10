Российская прыгунья Мария Ласицкене, выступавшая в нейтральном статусе из-за дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики, выиграла золото лондонского чемпионата мира с результатом 2,03 метра.
Ямаец Усэйн Болт получил травму и не смог финишировать в своем последнем старте в карьере - в финале эстафеты 4 по 100 метров на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне, победу в дисциплине одержала сборная Великобритании.
Олимпийский чемпион-2004 Гэтлин пробежал 100-метровку за 9,92 секунды. Вторым стал другой американец Кристиан Коулман (9,94), третьим – завершающий карьеру восьмикратный олимпийский чемпион ямаец Усэйн Болт (9,95).
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".