Спортивный директор "Боруссии" Михаэль Цорк заявил, что клуб долгое время старался приобрести украинского форварда, "который показывает футбол высокого уровня как в национальной команде, так и в клубных турнирах".
По информации главного редактора журнала "Футбол" Артема Франкова, капитан киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко улетел в Дортмунд, "Боруссия" и "Динамо" договорились , что сумма перехода составит 25 млн евро.
Основное время встречи, прошедшей в Дортмунде, завершилось со счетом 2:2. В составе "Боруссии" забили Кристиан Пулишич и Пьер-Эмерик Обамеянг. У "Баварии" отличился Роберт Левандовский. На 88-й минуте игрок дортмундцев Лукаш Пищек отправил мяч в свои ворота.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".