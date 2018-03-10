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    ФК Боруссия (Дортмунд)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 62
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    Андрей Ярмоленко травмироваля в Боруссии (Дортмунд)
    После травмы Ярмоленко будет ходить лишь на костылях
    09:53 02.02.2018
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    По словам полузащитника дортмундской "Боруссии" Андрея Ярмоленко, после обследования выяснилось, что на пятке отошла какая-то ткань, но ахилл не задет.
    Андрей Ярмоленко травмироваля в Боруссии (Дортмунд)
    Дортмундская "Боруссия" сообщила о тяжелой травме Андрея Ярмоленко
    13:53 30.01.2018
    1220
    Полузащитник сборной Украины во время матча против "Фрайбурга" получил тяжелую травму - повреждение сухожилия. Ярмоленко пропустит несколько недель.
    Игроки Боруссии (Дортмунд). Архивное фото
    Футболисты дортмундской "Боруссии" отравились кебабом в Испании
    05:55 12.01.2018
    217
    Проблемы со здоровьем после куриного кебаба испытали Роман Бюрки, Роман Вайденфеллер, Марк Бартра, Андре Шюррле, Кристиан Пулишич, Эмер Топрак, Якоб Ларсен, Нури Шахин и Доминик Рейман.
    Полузащитник Боруссии (Дортмунд) Синдзи Кагава
    Известный футболист довел сына до слез, обыграв его на тренировке
    11:18 28.12.2017
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    Полузащитник "Боруссии" (Дортмунд) Синдзи Кагава в качестве партнера по тренировке выбрал своего ребенка. Мальчик расплакался после того, как отец несколько раз обыграл его.
    Баварии разгромила Боруссию Ярмоленко в центральном матче бундеслиги. Видео
    "Бавария" разгромила "Боруссию" Ярмоленко в центральном матче бундеслиги 
    23:11 04.11.2017
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    Мюнхенская "Бавария" обыграла на выезде дортмундскую "Боруссию" в матче 11-го тура чемпионата Германии. Встреча, прошедшая в субботу в Дортмунде, завершилась со счетом 3:1 в пользу мюнхенцев.
    Пас Андрея Ярмоленко. Видео
    Ярмоленко помог забить самый красивый гол сентября в Бундеслиге 
    03:47 14.10.2017
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    В матче седьмого тура против "Аугсбурга" японский полузащитник "Боруссии" Синдзи Кагава получил мяч после передачи Ярмоленко и эффектно перебросил его через голкипера.
    Дебютный гол Андрея Ярмоленко за Боруссию. Видео
    Красивый дебют. Ярмоленко забил первый гол за "Боруссию" 
    03:54 14.09.2017
    6818
    На 11-й минуте стартового матча группового этапа ЛЧ экс-капитан киевского "Динамо" получил пас от Синдзи Кагавы и в касание нанес обводящий удар в "девятку".
    Андрей Ярмоленко. Архивное фото
    Трансфер Ярмоленко стал самым дорогим в истории "Динамо" - СМИ
    20:03 28.08.2017
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    По информации СМИ, нападающий сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко подписал контракт с "желто-черными" до июня 2021 года. Сумма трансфера - 25 миллионов евро.
    Андрей Ярмоленко (слева)
    Капитан киевского "Динамо" перешел в дортмундскую "Боруссию"
    16:38 28.08.2017
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    Спортивный директор "Боруссии" Михаэль Цорк заявил, что клуб долгое время старался приобрести украинского форварда, "который показывает футбол высокого уровня как в национальной команде, так и в клубных турнирах".
    Андрей Ярмоленко. Архивное фото
    Капитан киевского "Динамо" улетел в Дортмунд подписывать контракт
    23:40 27.08.2017
    1429
    По информации главного редактора журнала "Футбол" Артема Франкова, капитан киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко улетел в Дортмунд, "Боруссия" и "Динамо" договорились , что сумма перехода составит 25 млн евро.
    Футболисты Баварии празднуют победу в матче за Суперкубок
    "Бавария" по пенальти победила "Боруссию" (Дортмунд) в Суперкубке Германии
    01:17 06.08.2017
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    Основное время встречи, прошедшей в Дортмунде, завершилось со счетом 2:2. В составе "Боруссии" забили Кристиан Пулишич и Пьер-Эмерик Обамеянг. У "Баварии" отличился Роберт Левандовский. На 88-й минуте игрок дортмундцев Лукаш Пищек отправил мяч в свои ворота.
    Боруссия (Дортмунд) завоевала Кубок Германии
    "Боруссия" (Дортмунд) завоевала Кубок Германии, обыграв "Айнтрахт"
    03:43 28.05.2017
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    Встреча, прошедшая в субботу в Берлине, завершилась со счетом 2:1 в пользу дортмундцев, в составе которых отличились Усман Дембеле и Пьер-Эмерик Обамеянг. У "Айнтрахта" забил Анте Ребич.
    Игроки ФК Монако празднуют победу над Боруссией (Дортмунд)
    "Монако" на выезде обыграл "Боруссию" в первом матче 1/4 финала ЛЧ
    23:36 12.04.2017
    42
    Поединок, прошедший в среду в Дортмунде, завершился со счетом 3:2 в пользу гостей. Ответная игра четвертьфинала состоится 19 апреля в Монако.
    Взрыв возле автобуса дортмундской Боруссии
    Три взрыва в Дортмунде: матч между "Боруссией" и "Монако" перенесен
    07:03 12.04.2017
    1549Неспокойная Европа. Нападение на военных в Брюсселе
    Первый четвертьфинальный матч футбольной Лиги чемпионов между дортмундской "Боруссией" и "Монако" перенесен из-за взрывов, прогремевших возле клубного автобуса немецкой команды.
    Взрыв в Дортмунде близ автобуса ФК Боруссия. Видео
    Взрыв возле автобуса ФК "Боруссия" в Дортмунде. Кадры с места ЧП 
    05:25 12.04.2017
    430Неспокойная Европа. Нападение на военных в Брюсселе
    Полиция города заявила, что по предварительным данным, "при атаке были использованы серьезные взрывчатые вещества". В то же время квалифицировать произошедшее как теракт полиция Дортмунда не спешит.
    Взрыв возле автобуса дортмундской Боруссии. Болельщики перед матчем
    Полиция не спешит называть взрыв в Дортмунде терактом - СМИ
    04:35 12.04.2017
    549Неспокойная Европа. Нападение на военных в Брюсселе
    Глава полиции Дортмунда Грегор Ланге отметил, что "риск террористической атаки не является чем-то новым сегодня", и правоохранители готовились "к этому долго время".
    Взрыв в Дортмунде. Автобус ФК Боруссия
    Взрывной футбол. Атака на автобус ФК "Боруссия" в Дортмунде 
    02:25 12.04.2017
    173Неспокойная Европа. Нападение на военных в Брюсселе
    В пресс-релизе полиции сообщили, что "взрывчатка могла быть спрятана в ограждении возле автомобильной стоянки". В то же время квалифицировать произошедшее как теракт полиция Дортмунда не спешит.
    Взрыв в Дортмунде. Полиция на месте ЧП
    Автор найденного письма заявил об ответственности за взрыв в Дортмунде
    02:01 12.04.2017
    161Неспокойная Европа. Нападение на военных в Брюсселе
    По данным прокуратуры, на месте взрыва в Дортмунде было найдено письмо, следователи проводят его проверку, однако содержание этого письма пока не разглашается.
    Взрывы у автобуса Боруссии
    Рядом с местом взрыва в Дортмунде найдено письмо
    00:58 12.04.2017
    270Неспокойная Европа. Нападение на военных в Брюсселе
    Полиция заявила, что взрывы в Дортмунде являются атакой, направленной на футбольную команду "Боруссия". Правоохранители также отмечают, что "при атаке были использованы серьезные взрывчатые вещества".
    Взрыв в Дортмунде. Полиция на месте ЧП
    Взрывы в Дортмунде направлены на ФК "Боруссия" - полиция
    00:50 12.04.2017
    159Неспокойная Европа. Нападение на военных в Брюсселе
    Полиция Дортмунда заявила, что "при атаке были использованы серьезные взрывчатые вещества". Предварительно установлено, что "взрывчатка могла быть спрятана в ограждении возле автомобильной стоянки".
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