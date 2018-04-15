Коноплянка вышел на поле после длительного перерыва и забил гол за "Шальке"

КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. Полузащитник немецкого "Шальке" и сборной Украины Евгений Коноплянка в воскресенье забил гол в матче Бундеслиги против "Боруссии".

Это третий гол украинца за время его выступления в чемпионате Германии.

Коноплянка вышел в стартовом составе и на 50-й минуте реализовал голевой момент, нанеся сильнейший удар по воротам "Боруссии" (видео гола доступно здесь)

В предыдущий раз Евгений выходил за "Шальке" два месяца назад. Его гол помог команде победить: финальный счет встречи 2:0, второй гол забил Налдо.

В итоге, "Шальке" закрепился на втором месте в "Бундеслиге" с 55 очками.