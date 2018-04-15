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    Спорт

    Коноплянка вышел на поле после длительного перерыва и забил гол за "Шальке"

    (обновлено: )48
    Украинский футболист помог "Шальке" из Гильзенкирхена закрепится на втором месте в чемпионата Германии. Коноплянка вышел на поле после более чем двухмесячного перерыва.
    Евгений Коноплянка
    Евгений Коноплянка в Facebook

    КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. Полузащитник немецкого "Шальке" и сборной Украины Евгений Коноплянка в воскресенье забил гол в матче Бундеслиги против "Боруссии".

    Расстрел Коноплянки и Ротаня на тренировке сборной Украины
    Видео facebook.com/sapronov.yuri
    Ротаня и Коноплянку "расстреляли" мячом на тренировке сборной Украины

    Это третий гол украинца за время его выступления в чемпионате Германии.

    Коноплянка вышел в стартовом составе и на 50-й минуте реализовал голевой момент, нанеся сильнейший удар по воротам "Боруссии" (видео гола доступно здесь)

    В предыдущий раз Евгений выходил за "Шальке" два месяца назад. Его гол помог команде победить: финальный счет встречи 2:0, второй гол забил Налдо.

    В итоге, "Шальке" закрепился на втором месте в "Бундеслиге" с 55 очками.

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