Дортмундская "Боруссия" сообщила о тяжелой травме Андрея Ярмоленко

Фото Twitter Borussia Dortmund

КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Полузащитник сборной Украины и игрок "Боруссии" (Дортмунд) Андрей Ярмоленко тяжело травмирован, сообщил немецкий клуб во вторник.

Оказалось, что в минувшем матче "Боруссии" против "Фрайбург" у Ярмоленко было повреждено сухожилие.

"Печально! Андрей Ярмоленко выбыл из-за травмы на несколько недель из-за повреждения сухожилия. Скорейшего выздоровления!", — сообщается в Twitter "Боруссии".

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Напомним, что ранее Андрей Ярмоленко помог своему одноклубнику Синдзи Кагаве забить гол, который был признан лучшим голом сентября в немецкой Бундеслиге.

Всего в составе "Боруссии" украинец провел уже 24 матча, в которых забил шесть голов.