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    Дортмунд

    • Источники: РИА Новости Украина
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    Андрей Ярмоленко травмироваля в Боруссии (Дортмунд)
    Дортмундская "Боруссия" сообщила о тяжелой травме Андрея Ярмоленко
    13:53 30.01.2018
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    Полузащитник сборной Украины во время матча против "Фрайбурга" получил тяжелую травму - повреждение сухожилия. Ярмоленко пропустит несколько недель.
    Андрей Ярмоленко. Архивное фото
    Трансфер Ярмоленко стал самым дорогим в истории "Динамо" - СМИ
    20:03 28.08.2017
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    По информации СМИ, нападающий сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко подписал контракт с "желто-черными" до июня 2021 года. Сумма трансфера - 25 миллионов евро.
    Андрей Ярмоленко (слева)
    Капитан киевского "Динамо" перешел в дортмундскую "Боруссию"
    16:38 28.08.2017
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    Спортивный директор "Боруссии" Михаэль Цорк заявил, что клуб долгое время старался приобрести украинского форварда, "который показывает футбол высокого уровня как в национальной команде, так и в клубных турнирах".
    Взрыв в Дортмунде. Автобус ФК Боруссия
    Атака на автобус "Боруссии": задержан россиянин
    08:54 21.04.2017
    273Неспокойная Европа. Нападение на военных в Брюсселе
    Как отмечается, Сергей В. забронировал номер в гостинице с видом на дорогу, где случились взрывы, на 9-13 апреля и 16-20 апреля, так как на момент бронирования не было известно, где именно будет сыгран первый матч.
    Взрыв в Дортмунде. Полиция на месте ЧП
    Автобус в Дортмунде был подорван взрывчаткой из арсенала армии - СМИ
    11:05 16.04.2017
    275Неспокойная Европа. Нападение на военных в Брюсселе
    По данным СМИ, использованные для совершения взрыва военные детонаторы указывают на профессиональную подготовку организаторов. В Федеральном управлении по уголовным делам отказались подтверждать или опровергать эту информацию.
    Взрыв возле автобуса дортмундской Боруссии. Болельщики перед матчем
    Взрывы в ФРГ: двух исламистов подозревают в подрыве автобуса футболистов
    08:21 13.04.2017
    250Неспокойная Европа. Нападение на военных в Брюсселе
    Согласно данным правоохранителей, бомбы были довольно мощными, а подозреваемых двое – оба представители "исламистских кругов", один из которых задержан.
    Игроки ФК Монако празднуют победу над Боруссией (Дортмунд)
    "Монако" на выезде обыграл "Боруссию" в первом матче 1/4 финала ЛЧ
    23:36 12.04.2017
    42
    Поединок, прошедший в среду в Дортмунде, завершился со счетом 3:2 в пользу гостей. Ответная игра четвертьфинала состоится 19 апреля в Монако.
    Взрыв в Дортмунде. Полиция на месте ЧП
    Немецкая генпрокуратура считает взрыв в Дортмунде терактом
    17:59 12.04.2017
    117Неспокойная Европа. Нападение на военных в Брюсселе
    Обстоятельства совершения взрыва в Дортмунде, прогремевшем во вторник перед матчем футбольной Лиги чемпионов между местной "Боруссией" и "Монако", позволяют говорить о его "террористической подоплеке", заявила представитель генпрокуратуры ФРГ.
    Взрыв возле автобуса дортмундской Боруссии. Болельщики перед матчем
    По делу о взрыве в Дортмунде прошли обыски, есть задержанный
    15:52 12.04.2017
    109Неспокойная Европа. Нападение на военных в Брюсселе
    Представитель генпрокуратуры ФРГ заявила в среду, что три записки были найдены на месте ЧП в Дортмунде, в одной из них содержится требование закрыть военную базу Рамштайн.
    Взрыв в Дортмунде. Полиция на месте ЧП
    Полиция сообщила подробности о письме с места взрыва у автобуса в Дортмунде
    15:14 12.04.2017
    332Неспокойная Европа. Нападение на военных в Брюсселе
    Как заявил глава МВД федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, в послании отсутствует четкий мотив, возможно, это попытка навести следствие на ложный след. По его словам, следствие в настоящее время рассматривает все версии происшествия.
    Взрыв возле автобуса дортмундской Боруссии
    Три взрыва в Дортмунде: матч между "Боруссией" и "Монако" перенесен
    07:03 12.04.2017
    1549Неспокойная Европа. Нападение на военных в Брюсселе
    Первый четвертьфинальный матч футбольной Лиги чемпионов между дортмундской "Боруссией" и "Монако" перенесен из-за взрывов, прогремевших возле клубного автобуса немецкой команды.
    Взрыв в Дортмунде близ автобуса ФК Боруссия. Видео
    Взрыв возле автобуса ФК "Боруссия" в Дортмунде. Кадры с места ЧП 
    05:25 12.04.2017
    430Неспокойная Европа. Нападение на военных в Брюсселе
    Полиция города заявила, что по предварительным данным, "при атаке были использованы серьезные взрывчатые вещества". В то же время квалифицировать произошедшее как теракт полиция Дортмунда не спешит.
    Взрыв возле автобуса дортмундской Боруссии. Болельщики перед матчем
    Полиция не спешит называть взрыв в Дортмунде терактом - СМИ
    04:35 12.04.2017
    549Неспокойная Европа. Нападение на военных в Брюсселе
    Глава полиции Дортмунда Грегор Ланге отметил, что "риск террористической атаки не является чем-то новым сегодня", и правоохранители готовились "к этому долго время".
    Взрыв в Дортмунде. Автобус ФК Боруссия
    Взрывной футбол. Атака на автобус ФК "Боруссия" в Дортмунде 
    02:25 12.04.2017
    173Неспокойная Европа. Нападение на военных в Брюсселе
    В пресс-релизе полиции сообщили, что "взрывчатка могла быть спрятана в ограждении возле автомобильной стоянки". В то же время квалифицировать произошедшее как теракт полиция Дортмунда не спешит.
    Взрыв в Дортмунде. Полиция на месте ЧП
    Автор найденного письма заявил об ответственности за взрыв в Дортмунде
    02:01 12.04.2017
    161Неспокойная Европа. Нападение на военных в Брюсселе
    По данным прокуратуры, на месте взрыва в Дортмунде было найдено письмо, следователи проводят его проверку, однако содержание этого письма пока не разглашается.
    Взрывы у автобуса Боруссии
    Рядом с местом взрыва в Дортмунде найдено письмо
    00:58 12.04.2017
    270Неспокойная Европа. Нападение на военных в Брюсселе
    Полиция заявила, что взрывы в Дортмунде являются атакой, направленной на футбольную команду "Боруссия". Правоохранители также отмечают, что "при атаке были использованы серьезные взрывчатые вещества".
    Взрыв в Дортмунде. Полиция на месте ЧП
    Взрывы в Дортмунде направлены на ФК "Боруссия" - полиция
    00:50 12.04.2017
    159Неспокойная Европа. Нападение на военных в Брюсселе
    Полиция Дортмунда заявила, что "при атаке были использованы серьезные взрывчатые вещества". Предварительно установлено, что "взрывчатка могла быть спрятана в ограждении возле автомобильной стоянки".
    Взрывы у автобуса Боруссии
    "Серьезные взрывчатые вещества" были применены в Дортмунде - полиция
    23:59 11.04.2017
    167Неспокойная Европа. Нападение на военных в Брюсселе
    Матч 1/4 финала Лиги чемпионов "Боруссии" с "Монако" должен был пройти во вторник в Дортмунде и начаться в 21:45, однако менее чем за час до игры произошел взрыв около клубного автобуса.
    Взрыв возле автобуса дортмундской Боруссии
    Защитник "Боруссии" Бартра госпитализирован после взрыва в Дортмунде
    22:50 11.04.2017
    250Неспокойная Европа. Нападение на военных в Брюсселе
    Во вторник вблизи автобуса "Боруссии" произошел взрыв. Генеральный директор немецкого клуба Ханс-Йоахим Ватцке заявил, что все футболисты дортмундской "Боруссии" находятся в шоке после ЧП.
    Нападающий сборной Германии по футболу Лукас Подольски
    Подольски завершил карьеру в сборной Германии, забив гол англичанам
    23:59 22.03.2017
    114
    Встреча, прошедшая в среду вечером в Дортмунде, завершилась победой хозяев со счетом 1:0. В параллельном товарищеском матче сборная Шотландии на своем поле сыграла вничью 1:1 с Канадой.
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