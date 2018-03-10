Спортивный директор "Боруссии" Михаэль Цорк заявил, что клуб долгое время старался приобрести украинского форварда, "который показывает футбол высокого уровня как в национальной команде, так и в клубных турнирах".
Как отмечается, Сергей В. забронировал номер в гостинице с видом на дорогу, где случились взрывы, на 9-13 апреля и 16-20 апреля, так как на момент бронирования не было известно, где именно будет сыгран первый матч.
По данным СМИ, использованные для совершения взрыва военные детонаторы указывают на профессиональную подготовку организаторов. В Федеральном управлении по уголовным делам отказались подтверждать или опровергать эту информацию.
Обстоятельства совершения взрыва в Дортмунде, прогремевшем во вторник перед матчем футбольной Лиги чемпионов между местной "Боруссией" и "Монако", позволяют говорить о его "террористической подоплеке", заявила представитель генпрокуратуры ФРГ.
Как заявил глава МВД федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, в послании отсутствует четкий мотив, возможно, это попытка навести следствие на ложный след. По его словам, следствие в настоящее время рассматривает все версии происшествия.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".