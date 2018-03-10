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    Робби Уильямс

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 9
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    Британский певец Робби Уильямс. Архивное фото
    Знаменитый певец полностью разделся
    13:47 26.12.2017
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    На момент публикации новости снимок Робби Уильямса, на котором он запечатлен без одежды, набрал более 105 тысяч лайков и более 8,5 тысячи комментариев.
    Британский певец Робби Уильямс. Архивное фото
    Робби Уильямс отменил концерты в России из-за опасной болезни
    01:55 14.12.2017
    234
    Известный артист записал видеосообщение, в котором рассказал, что восстанавливается после болезни, которая настигла его под конец тура.
    Британский певец Робби Уильямс
    Робби Уильямс отменил выступления в России
    18:03 05.09.2017
    566
    Отметим, что у певца были запланированы два концерта в ближайшее время. Первый концерт должен был состояться в Санкт-Петербурге 7 сентября, второй - в Москве 10 сентября.
    Певец Робби Уильямс. Архивное фото
    Кобзон счел глупостью желание Робби Уильямса поехать на Евровидение от РФ
    10:24 21.03.2017
    573Без России: старт Евровидения в Киеве.
    В России достаточно своих талантливых исполнителей, заявил первый зампред комитета Госдумы по культуре, народный артист России Иосиф Кобзон, комментируя заявление британского певца Робби Уильямса о желании представлять РФ на Евровидении в Киеве.
    Робби Уильямс опубликовал клип Party like a Russian о жизни некоторых русских
    Робби Уильямс опубликовал клип о жизни русских богачей 
    17:12 30.09.2016
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    Британский певец Робби Уильямс опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook клип на сингл Party Like a Russian из нового альбома Heavy Entertainment Show, в котором высмеивает русских олигархов.
    Коктейль Молотова. Архивное фото
    ЗаGOOGLeнная Украина. Что мы чаще всего запрашивали в 2014 году?
    16:52 17.12.2014
    757Итоги 2015 года
    Украинцы – особенный народ. Это подтвердили итоги, подведенные Google по самым популярным запросам 2014 года.
    Певец Робби Уильямс. Архивное фото
    Дортмундская "Боруссия" предложила работу певцу Робби Уильямсу
    19:26 09.12.2014
    97
    Немецкий футбольный клуб пошутил в переписке со знаменитым исполнителем, который пожаловался, что "устал от карьеры поп-звезды".
    Певец Робби Уильямс со своей женой после родов
    Робби Уильямс снова стал отцом и опубликовал фотоотчет родов жены
    19:04 28.10.2014
    225
    Певец с юмором прокомментировал событие и отметил, что во время съемок "ни одна мама не пострадала". В ночь на вторник он во второй раз стал отцом.
    Певец Робби Уильямс. Архивное фото
    Певец Робби Уильямс отмечает 40-летие
    08:53 13.02.2014
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    Британский певец Робби Уильямс (полное имя Роберт Питер Уильямс) родился 13 февраля 1974 года в Сток-он-Тренте (графство Стаффордшир, Великобритания).
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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