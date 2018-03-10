В России достаточно своих талантливых исполнителей, заявил первый зампред комитета Госдумы по культуре, народный артист России Иосиф Кобзон, комментируя заявление британского певца Робби Уильямса о желании представлять РФ на Евровидении в Киеве.
Британский певец Робби Уильямс опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook клип на сингл Party Like a Russian из нового альбома Heavy Entertainment Show, в котором высмеивает русских олигархов.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".