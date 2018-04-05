наверх
05.04.201815:37
Курсы валют НБУ
  • USD26.26- 0.07
  • EUR32.24- 0.17
Рубрики
Ещё
    Спорт

    У Ярмоленко не сложилось с "Боруссией": игрок выставлен на продажу - СМИ

    (обновлено: )13410
    Один из лидеров украинской сборной может покинуть "Боруссию" в ближайшее время из-за глобальных кадровых перестановок в немецкой команде. В списке "на вылет" еще пять игроков из Дортмунда.
    Андрей Ярмоленко травмироваля в Боруссии (Дортмунд)
    Фото Twitter Borussia Dortmund

    КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Немецкий клуб "Боруссия" (Дортмунд) намерена выставить на продажу игрока сборной Украины Андрея Ярмоленко, который перешел в Бундеслигу в августе 2017 года.

    Пас Андрея Ярмоленко. Видео
    Канал на Youtube Bundesliga
    Ярмоленко помог забить самый красивый гол сентября в Бундеслиге

    Ранее сообщалось, что Андрей получил травму сухожилия и нуждается в серьезном лечении. Он не выходил на поле в официальных матчах с 27 января.

    По данным немецкого Bild, Ярмоленко и еще пять игроков "Боруссии" будут проданы в ближайшее время в связи с тотальным обновлением тренерского штаба и команды. В команду в качестве консультанта уже пришел знаменитый немецкий футболист, обладатель "Золотого мяча" 1996 года Маттиас Заммер. Его футбольная карьера плотно связана с "Боруссией", где он добивался наивысших результатов и как игрок, и как тренер.

    Кроме украинца в список футболистов, выставленных на трансфер, попали Джереми Тольян, Нури Шахин, Гонсало Кастро, Александр Исаак и Эрик Дурм.

    Смотрите также: Красивый дебют. Ярмоленко забил первый гол за "Боруссию"

    В сезоне 2017/2018 годов Андрей Ярмоленко провел в составе "Боруссии" 24 матча, в которых забил 6 голов и сделал 4 результативные передачи.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Заседание суда по избранию меры пресечения активисту Майдана Ивану Бубенчику, которого подозревают в убийстве двух "беркутовцев" в феврале 2014 года
    Расследование убийств на Майдане. Дело Бубенчика
    Территорию Сорочинской ярмарки затопило
    Потопы и наводнения - большая вода пришла в Украину
    Генпрокурор Юрий Луценко. Архивное фото
    Атака на Холодницкого: Луценко против САП
    Протоиерей Николай Данилевич
    Массовые акции радикалов в Украине