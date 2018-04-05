У Ярмоленко не сложилось с "Боруссией": игрок выставлен на продажу - СМИ

Фото Twitter Borussia Dortmund

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Немецкий клуб "Боруссия" (Дортмунд) намерена выставить на продажу игрока сборной Украины Андрея Ярмоленко, который перешел в Бундеслигу в августе 2017 года.

Ранее сообщалось, что Андрей получил травму сухожилия и нуждается в серьезном лечении. Он не выходил на поле в официальных матчах с 27 января.

По данным немецкого Bild, Ярмоленко и еще пять игроков "Боруссии" будут проданы в ближайшее время в связи с тотальным обновлением тренерского штаба и команды. В команду в качестве консультанта уже пришел знаменитый немецкий футболист, обладатель "Золотого мяча" 1996 года Маттиас Заммер. Его футбольная карьера плотно связана с "Боруссией", где он добивался наивысших результатов и как игрок, и как тренер.

Кроме украинца в список футболистов, выставленных на трансфер, попали Джереми Тольян, Нури Шахин, Гонсало Кастро, Александр Исаак и Эрик Дурм.

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В сезоне 2017/2018 годов Андрей Ярмоленко провел в составе "Боруссии" 24 матча, в которых забил 6 голов и сделал 4 результативные передачи.