Футболисты дортмундской "Боруссии" отравились кебабом в Испании

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Девять футболистов дортмундской "Боруссии" отравились куриным кебабом на сборе в испанской Марбелье, сообщает Bild.

Проблемы со здоровьем испытали Роман Бюрки, Роман Вайденфеллер, Марк Бартра, Андре Шюррле, Кристиан Пулишич, Эмер Топрак, Якоб Ларсен, Нури Шахин и Доминик Рейман.

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Все футболисты должны оправиться от последствий отравления к матчу чемпионата Германии с "Вольфсбургом", который состоится 14 января.

Напомним, в дортмундской "Боруссии" играет полузащитник Национальной сборной Украины Андрей Ярмоленко, переехавший в Германия из киевского "Динамо".