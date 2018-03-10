Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. В составе победителей голы забили Ясин Браими (14-я минута), Эктор Эррера (47), Каземиро (56) и Венсан Абубакар (76). "Базель" заканчивал игру вдесятером: на 90-й минуте с поля был удален защитник Вальтер Самуэль.
С первых мест в группах вышли испанские "Атлетико", "Реал" и "Барселона", немецкие "Бавария" и "Боруссия" (Дортмунд), французский "Монако", английский "Челси" и португальский "Порту". Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов пройдет 15 декабря.
Союз европейских футбольных ассоциаций открыл дисциплинарное производство в отношении турецкого "Галатасарая", швейцарского "Базеля" и дортмундской "Боруссии" после матчей группового раунда Лиги чемпионов, сообщается на официальном сайте УЕФА.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".