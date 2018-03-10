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    ФК Базель

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 9
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    Игроки Манчестер Сити
    "Манчестер Сити" проиграл "Базелю", но вышел в 1/4 финала ЛЧ
    23:48 07.03.2018
    101
    Ответная игра, прошедшая в среду в Манчестере, закончилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Первый матч, состоявшийся 13 февраля в Базеле, закончился крупной победой английской команды (4:0).
    Футбол. Лига чемпионов. Матч Базель - ЦСКА
    УЕФА оштрафовал российский клуб за поведение фанатов на матче ЛЧ
    16:37 22.11.2017
    89
    Московский ЦСКА оштрафован на 18 тысяч евро за использование и бросание пиротехники, а также появление на поле болельщиков футбольного клуба, сообщили в УЕФА.
    Дерлис Гонзалез с футболкой Динамо (Киев)
    Футболист сборной Парагвая перешел в киевское "Динамо"
    12:16 30.07.2015
    218
    Киевский клуб осуществил трансфер Дерлиса Гонзалеза из швейцарского "Базеля". Гонсалез уже подписал с киевлянами контракт на пять лет.
    Порту - Базель, 4:0. Видео
    Как "Порту" уничтожил "Базель" 
    02:44 11.03.2015
    282
    Игра, прошедшая во вторник в Порту, завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. В составе победителей голы забили Ясин Браими (14-я минута), Эктор Эррера (47), Каземиро (56) и Венсан Абубакар (76).
    Игроки Порту празднуют гол в ворота Динамо. Архивное фото
    "Порту" разгромил "Базель" и квалифицировался в четвертьфинал ЛЧ
    23:56 10.03.2015
    81
    Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. В составе победителей голы забили Ясин Браими (14-я минута), Эктор Эррера (47), Каземиро (56) и Венсан Абубакар (76). "Базель" заканчивал игру вдесятером: на 90-й минуте с поля был удален защитник Вальтер Самуэль.
    Футбол
    Стали известны все участники плей-офф Лиги чемпионов
    00:23 11.12.2014
    200
    С первых мест в группах вышли испанские "Атлетико", "Реал" и "Барселона", немецкие "Бавария" и "Боруссия" (Дортмунд), французский "Монако", английский "Челси" и португальский "Порту". Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов пройдет 15 декабря.
    Футбольный мяч. Архивное фото
    "Ливерпуль" не смог одолеть "Базель" в ЛЧ и весной сыграет в Лиге Европы
    00:28 10.12.2014
    98
    Игра завершилась со счетом 1:1. "Базель" вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов, а "Ливерпуль" остался на третьем месте в квартете, которое дает путевку в плей-офф Лиги Европы.
    Президент УЕФА Мишель Платини
    УЕФА открыл дисциплинарные дела в отношении "Галатасарая", "Базеля" и "Боруссии"
    18:13 02.10.2014
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    Союз европейских футбольных ассоциаций открыл дисциплинарное производство в отношении турецкого "Галатасарая", швейцарского "Базеля" и дортмундской "Боруссии" после матчей группового раунда Лиги чемпионов, сообщается на официальном сайте УЕФА.
    Матч Ливерпуль - Базель
    "Ливерпуль" проиграл "Базелю" в выездном матче группового этапа ЛЧ
    23:44 01.10.2014
    356
    Встреча группы В, прошедшая в среду в Базеле, завершилась победой хозяев поля со счетом 1:0. Гол на свой счет записал нападающий швейцарского клуба Марко Штреллер.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Игроки Манчестер Сити
    "Манчестер Сити" проиграл "Базелю", но вышел в 1/4 финала ЛЧ
    23:48 07.03.2018
    101
    Ответная игра, прошедшая в среду в Манчестере, закончилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Первый матч, состоявшийся 13 февраля в Базеле, закончился крупной победой английской команды (4:0).
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