Общее число задержанных достигло 16 человек: в понедельник был задержан 23-летний мужчина в городе Шорхэм-бай-Си. При этом двое из них были отпущены без предъявления обвинений, остальные находятся под стражей.
По словам дипломатов, Хашим Абеди играл "значительную роль" в ячейке боевиков, которые планировали подорвать кортеж спецпредставителя генсека ООН по Ливии Мартина Коблера во время поездки в Триполи в начале 2017 года.
На данный момент общее число лиц, находящихся под стражей для дальнейшего допроса, составило 11 человек. Всего в ходе расследования были задержаны 13 человек, двое из них отпущены без предъявления обвинений.
Правоохранители уточнили, что в рамках расследования были задержаны десять человек, но мужчина и женщина были освобождены без предъявления обвинений. Таким образом, под стражей остаются восемь человек.
Между Британией и США возникли серьезные разногласия в работе разведки из-за событий в Манчестере, Трамп совершил исторический визит в Ватикан, корабли ВМФ США "похулиганили" в Южно-Китайском море — это основные темы мировых таблоидов.
В доме подозреваемого в исполнении теракта в британском Манчестере Салмана Абеди обнаружили взрывчатые вещества для производства бомб. Полиция Великобритании арестовала седьмого подозреваемого по делу о теракте на стадионе в Манчестере.
Накануне Юрий Луценко отчитался в Раде о проделанной работе на посту генпрокурора, в СМИ появилась информация о том, что Украина готова прекратить железнодорожное пассажирское сообщение с РФ, а в Манчестере прогремел еще один взрыв.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".