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    Манчестер

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 87
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    Игроки Манчестер Сити
    "Манчестер Сити" проиграл "Базелю", но вышел в 1/4 финала ЛЧ
    23:48 07.03.2018
    101
    Ответная игра, прошедшая в среду в Манчестере, закончилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Первый матч, состоявшийся 13 февраля в Базеле, закончился крупной победой английской команды (4:0).
    Матч Лиги чемпионов Манчестер Сити - Шахтер. Видео
    "Манчестер Сити" vs "Шахтер". Все голы и лучшие моменты матча 
    04:36 27.09.2017
    2387
    Поединок, который прошел в Манчестере во вторник вечером, завершился победой хозяев со счетом 2:0. В первом матче группового турнира ЛЧ "горняки" обыграли итальянский "Наполи".
    Болельщики Шахтера. Архивное фото
    Шахтер" проиграл "Манчестер Сити" в матче группового этапа ЛЧ
    00:15 27.09.2017
    189
    Поединок, который прошел в Манчестере во вторник вечером, завершился победой хозяев со счетом 2:0. По ходу матча голкипер "горняков" Андрей Пятов отразил пенальти.
    В Манчестере с помпой открыли привезенный из Украины памятник Энгельсу
    В Манчестере с помпой открыли привезенный из Украины памятник Энгельсу 
    11:56 17.07.2017
    1001Декоммунизация: Шухевич вместо Ватутина в Киеве
    Церемония открытия памятника немецкому философу Фридриху Энгельсу сопровождалась музыкальным концертом, а также демонстрацией фильма о путешествии памятника из Украины в Великобританию.
    Отряд спецназначения полиции возле стадиона Манчестер Арена
    Всех задержанных по делу о теракте в Манчестере отпустили - СМИ
    22:24 11.06.2017
    42Лондон. Наезд авто на пешеходов
    В общей сложности полиция задержала 22 человека в рамках расследования дела о теракте на концерте в Манчестере, никому из них так и не были предъявлены обвинения.
    Ариана Гранде вновь выступила в Манчестере
    Ариана Гранде выступила в Манчестере 
    12:44 05.06.2017
    224Лондон. Наезд авто на пешеходов
    Американская певица Ариана Гранде выступила в Манчестере, где дала благотворительный концерт в память о погибших. Мероприятие прошло под усиленной охраной полиции.
    Ариана Гранде
    Красный Крест на концерте Арианы Гранде собрал в Манчестере более $3 млн
    06:08 05.06.2017
    340Лондон. Наезд авто на пешеходов
    Британский Красный Крест отметил, что общая сумма пожертвований, которые удалось собрать для фонда Manchester Emergency Fund, составляет более 10 миллионов долларов.
    Канадский поп-певец Джастин Бибер. Архивное фото
    Джастин Бибер, Кэти Перри и Coldplay выступят в Манчестере
    20:21 30.05.2017
    71Лондон. Наезд авто на пешеходов
    Концерт One Love Manchester пройдет в знак солидарности с жителями города. Музыканты, среди которых Майли Сайрус, группа Coldplay и Take That, выступят на стадионе Олд Траффорд.
    Ситуация в Манчестере после теракта
    Теракт в Манчестере. Задержан еще один подозреваемый
    07:55 29.05.2017
    64Лондон. Наезд авто на пешеходов
    Общее число задержанных достигло 16 человек: в понедельник был задержан 23-летний мужчина в городе Шорхэм-бай-Си. При этом двое из них были отпущены без предъявления обвинений, остальные находятся под стражей.
    Ситуация в Манчестере после теракта
    В Манчестере прогремел новый взрыв – СМИ
    22:32 28.05.2017
    1290Лондон. Наезд авто на пешеходов
    Согласно информации, один из местных жителей сообщил, что в районе города произошел взрыв. Что могло послужить его причиной, не уточняется. Полиция оцепила дороги в районе.
    Ситуация в Манчестере после теракта
    Брат исполнителя теракта в Манчестере хотел напасть на миссию ООН - СМИ
    21:13 28.05.2017
    43Лондон. Наезд авто на пешеходов
    По словам дипломатов, Хашим Абеди играл "значительную роль" в ячейке боевиков, которые планировали подорвать кортеж спецпредставителя генсека ООН по Ливии Мартина Коблера во время поездки в Триполи в начале 2017 года.
    Ситуация в Манчестере после теракта
    Британская полиция ищет соучастников подготовки теракта в Манчестере
    08:10 28.05.2017
    38Лондон. Наезд авто на пешеходов
    Расследование атаки не прекращается, в нем задействовано около 1000 офицеров полиции. Стражи порядка подтвердили, что в настоящий момент "изучают более 1,5 тысячи зацепок".
    Фото Салмана Абеди террориста из Манчестера
    Британская полиция опубликовала фото террориста из Манчестера
    00:52 28.05.2017
    174Лондон. Наезд авто на пешеходов
    Правоохранители Великобритании призывают всех, кто может обладать информацией о действиях террориста Салмана Абеди незадолго до атаки, сообщить об этом в полицию.
    Полиция в Великобритании
    В Британии задержаны уже 11 человек по делу о теракте в Манчестере
    07:54 27.05.2017
    64Лондон. Наезд авто на пешеходов
    На данный момент общее число лиц, находящихся под стражей для дальнейшего допроса, составило 11 человек. Всего в ходе расследования были задержаны 13 человек, двое из них отпущены без предъявления обвинений.
    Ариана Гранде
    Певица Ариана Гранде снова выступит в Манчестере
    01:51 27.05.2017
    97Лондон. Наезд авто на пешеходов
    Исполнительница не уточнила, когда состоится ее благотворительное выступление, пообещав позже сообщить о его деталях, как только "все подтвердится".
    Эвакуация после ЧП на стадионе в Манчестере
    В Британии продолжаются задержания по делу о теракте в Манчестере
    06:38 26.05.2017
    92Лондон. Наезд авто на пешеходов
    Правоохранители уточнили, что в рамках расследования были задержаны десять человек, но мужчина и женщина были освобождены без предъявления обвинений. Таким образом, под стражей остаются восемь человек.
    Встреча Трампа с Папой Римским
    О чем пишут в мире: расследование теракта в Манчестере, Трамп и Папа
    13:37 25.05.2017
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    Между Британией и США возникли серьезные разногласия в работе разведки из-за событий в Манчестере, Трамп совершил исторический визит в Ватикан, корабли ВМФ США "похулиганили" в Южно-Китайском море — это основные темы мировых таблоидов.
    Теракт в Манчестере: террориста подозревают в серийном изготовлении бомб 
    12:08 25.05.2017
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    В доме подозреваемого в исполнении теракта в британском Манчестере Салмана Абеди обнаружили взрывчатые вещества для производства бомб. Полиция Великобритании арестовала седьмого подозреваемого по делу о теракте на стадионе в Манчестере.
    Юрий Луценко. Архивное фото
    Хроника 24 мая: всеукраинская облава на налоговиков, отчет Луценко в Раде
    09:09 25.05.2017
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    Накануне Юрий Луценко отчитался в Раде о проделанной работе на посту генпрокурора, в СМИ появилась информация о том, что Украина готова прекратить железнодорожное пассажирское сообщение с РФ, а в Манчестере прогремел еще один взрыв.
    Эвакуация после ЧП на стадионе в Манчестере
    Манчестерский террорист дома имел цех по производству бомб - СМИ
    07:20 25.05.2017
    183Лондон. Наезд авто на пешеходов
    Полиция Великобритании арестовала седьмого подозреваемого по делу о теракте на стадионе в Манчестере. Силовики провели обыск в манчестерском доме 22-летнего Салмана Абеди.
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    Игроки Манчестер Сити
    "Манчестер Сити" проиграл "Базелю", но вышел в 1/4 финала ЛЧ
    23:48 07.03.2018
    101
    Ответная игра, прошедшая в среду в Манчестере, закончилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Первый матч, состоявшийся 13 февраля в Базеле, закончился крупной победой английской команды (4:0).
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