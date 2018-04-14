Фергюсон получает £2 млн за 20 дней работы послом "Манчестер Юнайтед"

КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Бывший главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон ежегодно получает 2 миллиона фунтов стерлингов за 20 дней работы в качестве посла манкунианского футбольного клуба, сообщает Daily Mail.

Фергюсон покинул пост главного тренера "МЮ" в 2013 году, проведя с командой 810 матчей. После завершения тренерской карьеры шотландец вошел в совет директоров "Юнайтед", а также является глобальным послом клуба.

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Кроме того, Daily Mail сообщает, что помимо ежегодных двух миллионов от "Юнайтед" Фергюсон получает по 100 тысяч фунтов за каждое публичное выступление или участие в деловых семинарах.

По данным источника, прибыль семейной компании Фергюсона за 2017 год составила 2,3 миллиона фунтов.