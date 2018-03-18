"Манчестер Юнайтед" обыграл "Брайтон" в 1/4 финала Кубка Англии

КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. Футболисты "Манчестер Юнайтед" победили "Брайтон энд Хоув Альбион" и вышли в полуфинал Кубка Англии.

Встреча, прошедшая в Манчестере в субботу, завершилась победой хозяев со счетом 2:0. У "красных дьяволов" отличились Ромелу Лукаку (37-я минута) и Неманья Матич (83-я).

Матчи 1/2 финала запланированы на 21 и 22 апреля.

Напомним, главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич после поражения от римского "Лацио" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы заявил, что уровень футболистов итальянского клуба намного выше, чем у игроков украинской команды.