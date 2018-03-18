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    Спорт

    "Манчестер Юнайтед" обыграл "Брайтон" в 1/4 финала Кубка Англии

    (обновлено: )14
    Матч прошел в Манчестере и завершилась победой хозяев со счетом 2:0. "Красные дьяволы" вышли в полуфинал Кубка Англии.
    Футбольный клуб Манчестер Юнайтед
    Сайт клуба "Манчестер Юнайтед"

    КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. Футболисты "Манчестер Юнайтед" победили "Брайтон энд Хоув Альбион" и вышли в полуфинал Кубка Англии.

    Встреча, прошедшая в Манчестере в субботу, завершилась победой хозяев со счетом 2:0. У "красных дьяволов" отличились Ромелу Лукаку (37-я минута) и Неманья Матич (83-я).

    Матчи 1/2 финала запланированы на 21 и 22 апреля.

    Напомним, главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич после поражения от римского "Лацио" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы заявил, что уровень футболистов итальянского клуба намного выше, чем у игроков украинской команды.

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