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    "Манчестер Юнайтед" расторг контракт с Ибрагимовичем

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    Нападающий Златан Ибрагимович стал игроком "МЮ" летом 2016 года, заключив однолетний контракт. Соглашение о расторжении вступает в силу немедленно.
    Форвард ФК Манчестер Юнайтед Златан Ибрагимович
    @ManUtd

    КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. "Манчестер Юнайтед" и нападающий Златан Ибрагимович расторгли контракт по соглашению сторон, сообщается на сайте английского футбольного клуба.

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    "Манчестер Юнайтед" подтверждает, что достиг договоренности о расторжении контракта со Златаном Ибрагимовичем. Соглашение о расторжении вступает в силу немедленно. В "МЮ" хотели бы поблагодарить футболиста за его вклад в развитие клуба и пожелать ему успехов в будущей карьере", — говорится в заявлении "Юнайтед".

    Ибрагимович стал игроком "МЮ" летом 2016 года, заключив однолетний контракт. В августе 2017-го швед подписал новое соглашение с английским клубом на один год. В 53 матчах за "МЮ" Ибрагимович забил 29 голов.

    Позже Ибрагимович на своей странице в Instagram оставил запись: "Прекрасные вещи тоже заканчиваются, после двух фантастических сезонов в "Манчестер Юнайтед" настало время двигаться дальше. Спасибо клубу, болельщикам, команде, тренеру, персоналу…".

    Ранее ESPN со ссылкой на источники сообщал, что 36-летний футболист в ближайшее время должен согласовать условия перехода в один из клубов североамериканской лиги MLS.

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