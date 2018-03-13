наверх
14.03.201802:13
Курсы валют НБУ
  • USD25.92- 0.17
  • EUR31.89- 0.51
Рубрики
Ещё
    Спорт

    "Севилья" выбила "Манчестер Юнайтед" из Лиги чемпионов

    (обновлено: )50
    Встреча, прошедшая во вторник в Манчестере, закончилась со счетом 2:1 в пользу испанцев. Дубль в составе "Севильи" оформил Виссам Бен Йеддер (74-я и 78-я минуты).
    Игроки Севильи после победы над Манчестером Юнайтед
    @SevillaFC

    КИЕВ, 14 мар — РИА Новости. Испанская "Севилья" одержала победу над английским "Манчестер Юнайтед" в ответном матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов-2017/18 и вышла в четвертьфинал турнира.

    Матч Лацио - Динамо. Видео
    Канал на Youtube The Football Zone
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча

    Ответная встреча, прошедшая во вторник в Манчестере, закончилась со счетом 2:1 в пользу испанцев. Дубль в составе "Севильи" оформил Виссам Бен Йеддер (74-я и 78-я минуты), вышедший на замену во втором тайме. У "Манчестер Юнайтед" отличился Ромелу Лукаку (84-я).

    Смотрите также: В сети выложили официальный гимн ЧМ-2018

    Первый матч в Севилье завершился вничью — 0:0.

    Ранее во вторник донецкий "Шахтер" на выезде проиграл "Роме" со счетом 0:1 и прекратил выступления в ЛЧ. 

    Жеребьевка пар 1/4 финала Лиги чемпионов состоится 16 марта в швейцарском Ньоне.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Надежда Савченко. Архивное фото
    Дело Рубана: переговорщик или террорист?
    Флаг США
    Трамп наводит порядки: перестановки в Белом доме
    Спортсмен-паралимпиец Тарас Радь
    Успехи Украины на Паралимпиаде-2018
    Вывеска на здании НАК "Нафтогаз Украины"
    Дело - труба! В Украине кризис с газом