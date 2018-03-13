"Севилья" выбила "Манчестер Юнайтед" из Лиги чемпионов

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости. Испанская "Севилья" одержала победу над английским "Манчестер Юнайтед" в ответном матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов-2017/18 и вышла в четвертьфинал турнира.

Ответная встреча, прошедшая во вторник в Манчестере, закончилась со счетом 2:1 в пользу испанцев. Дубль в составе "Севильи" оформил Виссам Бен Йеддер (74-я и 78-я минуты), вышедший на замену во втором тайме. У "Манчестер Юнайтед" отличился Ромелу Лукаку (84-я).

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Первый матч в Севилье завершился вничью — 0:0.

Ранее во вторник донецкий "Шахтер" на выезде проиграл "Роме" со счетом 0:1 и прекратил выступления в ЛЧ.

Жеребьевка пар 1/4 финала Лиги чемпионов состоится 16 марта в швейцарском Ньоне.