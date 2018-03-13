"Шахтер" вылетел из Лиги чемпионов, проиграв "Роме"

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Футболисты донецкого "Шахтера" проиграли в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов итальянской "Роме" и прекратили выступления в турнире.

Поединок, прошедший в Риме во вторник вечером, завершился минимальной победой хозяев. Фатальный для "горняков" гол на 52-ой минуте забил Джеко, выйдя один на один с Пятовым после попытки защитников создать искусственный офсайд.

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Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Шахтером" и "Ромой" состоялся в Харькове 21 февраля и закончился победой подопечных Паулу Фонсеки — 2:1.

Общий счет двух матчей — 2:2, однако "Рома" вышла в четвертьфинал ЛЧ за счет гола, забитого на поле противника.

Жеребьевка пар 1/4 финала Лиги чемпионов состоится 16 марта в швейцарском Ньоне.