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    "Шахтер" вылетел из Лиги чемпионов, проиграв "Роме"

    (обновлено: )19230
    Поединок, прошедший в Риме, завершился минимальной победой хозяев, на 52-ой минуте отличился Джеко. "Рома" прошла в следующий раунд ЛЧ за счет гола, забитого на поле соперника.
    Матч 1/8 финала Лиги чемпионов Рома - Шахтер
    @FCShakhtar

    КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Футболисты донецкого "Шахтера" проиграли в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов  итальянской "Роме" и прекратили выступления в турнире. 

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    Поединок, прошедший в Риме во вторник вечером, завершился минимальной победой хозяев. Фатальный для "горняков" гол на 52-ой минуте забил Джеко, выйдя один на один с Пятовым после попытки защитников создать искусственный офсайд. 

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    Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Шахтером" и "Ромой" состоялся в Харькове 21 февраля и закончился победой подопечных Паулу Фонсеки — 2:1.

    Общий счет двух матчей — 2:2, однако "Рома" вышла в четвертьфинал ЛЧ за счет гола, забитого на поле противника. 

    Жеребьевка пар 1/4 финала Лиги чемпионов состоится 16 марта в швейцарском Ньоне.

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