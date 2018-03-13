"Шахтер" сыграет решающий матч против "Ромы" в Лиге Чемпионов

Фото ФК "Шахтер"

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Во вторник, 13 марта, в Риме состоится ответный матч 1/8 Лиги Чемпионов УЕФА между донецким "Шахтером" и римской "Ромой".

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Матч начнется в 21.45 и пройдет на поле "Стадио Олимпико".

Фото ФК "Шахтер" Игроки "Шахтера" на "Стадио Олимпико" в Риме провели тренировку перед матчем против "Ромы"

Накануне "Шахтер" провел предматчевую тренировку на римском стадионе. Тренер "горняков" Паулу Фонсека и Марлос провели совместную пресс-конференцию.

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Напомним, что первая игра "Шахтера" и "Ромы" состоялась в Харькове и завершилась со счетом 2:1 в пользу донецкого клуба.