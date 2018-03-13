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    "Шахтер" сыграет решающий матч против "Ромы" в Лиге Чемпионов

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    Ответный матч 1/8 Лиги Чемпионов УЕФА пройдет 13 марта в 21.15 на "Стадио Олимпико" в Риме. Первая встреча завершилась победой "горняков" 2:1.
    Игроки Шахтера на Стадио Олимпико в Риме провели тренировку перед матчем против Ромы
    Фото ФК "Шахтер"

    КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Во вторник, 13 марта, в Риме состоится ответный матч 1/8 Лиги Чемпионов УЕФА между донецким "Шахтером" и римской "Ромой".

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    Матч начнется в 21.45 и пройдет на поле "Стадио Олимпико".

    Фото ФК "Шахтер"
    Игроки "Шахтера" на "Стадио Олимпико" в Риме провели тренировку перед матчем против "Ромы"

    Накануне "Шахтер" провел предматчевую тренировку на римском стадионе. Тренер "горняков" Паулу Фонсека и Марлос провели совместную пресс-конференцию.

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    Напомним, что первая игра "Шахтера" и "Ромы" состоялась в Харькове и завершилась со счетом 2:1 в пользу донецкого клуба.

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