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    Жена украинского футболиста показала трюк в спальне

    (обновлено: )76501
    Ирина Морозюк продемонстрировала футбольный трюк и подала пример другим девушкам, как надо раздеваться в спальне, чтобы удивить любимого. Супруга Николая Морозюка не первый раз показывает, как она владеет мячом.
    Ирина Морозюк - жена игрока Динамо (Киев) Николая Морозюка
    instagram.com/irina_moroziuk

    КИЕВ, 4 апр - РИА Новости Украина. Ирина Морозюк - супруга игрока киевского "Динамо" Николая Морозюка - решила удивить футбольных фанатов и подписчиков своего Instagram трюком, который она решила показать в спальне.

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    Ирина наклонилась и показала, как может снять футболку, удерживая футбольный мяч у себя на шее и плечах.

    "Девушки , учитесь правильно раздеваться", - подписала свое видео жена Морозюка.

    Это не первый случай, когда Ирина демонстрирует свои футбольные навыки. На отдыхе в Дубае она показала, как может забросить мяч себе ногой на плечи и удерживать его.

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