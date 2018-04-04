Жена украинского футболиста показала трюк в спальне

КИЕВ, 4 апр - РИА Новости Украина. Ирина Морозюк - супруга игрока киевского "Динамо" Николая Морозюка - решила удивить футбольных фанатов и подписчиков своего Instagram трюком, который она решила показать в спальне.
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Ирина наклонилась и показала, как может снять футболку, удерживая футбольный мяч у себя на шее и плечах.
"Девушки , учитесь правильно раздеваться", - подписала свое видео жена Морозюка.
Это не первый случай, когда Ирина демонстрирует свои футбольные навыки. На отдыхе в Дубае она показала, как может забросить мяч себе ногой на плечи и удерживать его.
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Ранее супруга игрока сборной Украины и дортмнудской "Боруссии" Андрея Ярмоленко 30-летняя Инна Ярмоленко похвасталась фотографией в роскошном коротком сексуальном платье с глубоким декольте.