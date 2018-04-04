Жена украинского футболиста показала трюк в спальне

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КИЕВ, 4 апр - РИА Новости Украина. Ирина Морозюк - супруга игрока киевского "Динамо" Николая Морозюка - решила удивить футбольных фанатов и подписчиков своего Instagram трюком, который она решила показать в спальне.

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Ирина наклонилась и показала, как может снять футболку, удерживая футбольный мяч у себя на шее и плечах.

Публикация от Ира (@irina_moroziuk) 31 Мар 2018 в 4:16 PDT

"Девушки , учитесь правильно раздеваться", - подписала свое видео жена Морозюка.

Публикация от Ира (@irina_moroziuk) 22 Дек 2017 в 3:37 PST

Это не первый случай, когда Ирина демонстрирует свои футбольные навыки. На отдыхе в Дубае она показала, как может забросить мяч себе ногой на плечи и удерживать его.

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Ранее супруга игрока сборной Украины и дортмнудской "Боруссии" Андрея Ярмоленко 30-летняя Инна Ярмоленко похвасталась фотографией в роскошном коротком сексуальном платье с глубоким декольте.