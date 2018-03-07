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    Спорт

    "Манчестер Сити" проиграл "Базелю", но вышел в 1/4 финала ЛЧ

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    Ответная игра, прошедшая в среду в Манчестере, закончилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Первый матч, состоявшийся 13 февраля в Базеле, закончился крупной победой английской команды (4:0).
    Игроки Манчестер Сити
    @ManCity

    КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Футболисты английского "Манчестер Сити" проиграли швейцарскому "Базелю" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, однако по сумме двух игр вышли в четвертьфинал турнира.

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    Ответная игра, прошедшая в среду в Манчестере, закончилась со счетом 2:1 в пользу гостей. На гол Габриэля Жезуса (8-я минута) у "горожан" швейцарский клуб ответил точными ударами Мохамеда Эльюнусси (17) и Михаэля Ланга (72).

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    Первый матч, состоявшийся 13 февраля в Базеле, закончился крупной победой английской команды (4:0).

    Соперник "Манчестер Сити" по четвертьфиналу Лиги чемпионов определится позднее в ходе жеребьевки.

    Ранее определились первые участники 1/4 финала Лиги чемпионов-2017/18. 

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