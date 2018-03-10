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    Зинедин Зидан

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 36
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    ФИФА вручила в Лондоне награды героям года.
    Футбольный The Best: ФИФА определила лучших в 2017 году
    18:22 24.10.2017
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    Церемонию предварял эклектичный музыкальный перформанс: с десяток артистов выбивали на мусорных баках и крышках от этих баков зажигательные ритмы. Месси смотрел на это без энтузиазма, а Неймар одобрительно улыбался.
    Главный тренер Реала Зинедин Зидан. Архивное фото
    Назван лучший тренер года по версии ФИФА
    22:09 23.10.2017
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    Возглавляющий мадридский "Реал" Зинедин Зидан в борьбе за звание лучшего тренера года обошел итальянцев Массимилиано Аллегри ("Ювентус", Италия) и Антонио Конте ("Челси", Англия).
    Зинедин Зидан
    Зидан о победе "Реала" в Суперкубке: без эйфории
    09:02 17.08.2017
    287
    По словам главного тренера мадридского клуба, он и его подопечные стараются не впадать в эйфорию после победы в Суперкубке Италии и просто насладиться счастливым моментом.
    Зинедин Зидан
    Зидан продлил контракт с "Реалом" с рекордной зарплатой - СМИ
    11:03 12.08.2017
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    Сообщается, что руководство "Реала" и главный тренер Зинедин Зидан пришли к соглашению о продлении договора еще на три сезона - до лета 2020 года.
    Главный тренер ФК Реал (Мадрид) Зинедин Зидан
    Зидан заявил, что намерен повторить прошлогодний успех
    21:01 07.08.2017
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    По словам главного тренера испанского футбольного клуба Зинедина Зидана, "Реал" был великолепен на протяжении всего прошлого сезона и его цель осталась прежней. У команды хороший состав, которая постарается все повторить.
    Зидан стал первым тренером, который дважды подряд выиграл Лигу чемпионов
    Зидан стал первым тренером, который дважды подряд выиграл Лигу чемпионов
    00:08 04.06.2017
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    Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан стал первым тренером, которому удалось дважды подряд выиграть Лигу чемпионов. На момент своего достижения тренеру "сливочных" исполнилось 44 года.
    Зинедин Зидан
    Зидан: "Реал" страдал первые 25 минут игры, но в конце тайма нашел себя
    01:57 11.05.2017
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    Тренер мадридской команды отметил, что забитому мячу Иско предшествовали действия Карима Бензема, который у лицевой линии обыграл несколько соперников и отдал передачу в штрафную под удар.
    Лидер Национального фронта Марин Ле Пен прибывает в свою резиденцию в Париже.
    Ле Пен о призыве Зидана не голосовать за нее: пусть дает советы в футболе
    20:43 28.04.2017
    474Макрон - новый президент Франции
    Кандидат в президенты Франции от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен заявила, что Зинедин Зидан может давать советы в футболе, но не в политике.
    Зинедин Зидан
    Зидан: игрок "Реала" Бейл не примет участие в матче против "Наполи"
    20:18 14.02.2017
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    Главный тренер испанского футбольного клуба "Реал" Зинедин Зидан заявил, что Гарет Бейл уже восстановился, но футболист пропустил из-за травмы три месяца, поэтому возвращение должно быть постепенным.
    Филигранный гол сына Зидана в дебютном матче за Реал. Видео
    Филигранный гол сына Зидана в дебютном матче за "Реал" 
    05:12 02.12.2016
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    Сын главного тренера ФК "Реал" Зинедина Зидана Энцо отличился красивым голом в своем дебютном матче за мадридскую команду. Первая игра молодого полузащитника в составе "Реала" выпала на поединок Кубка Испании против "Леонесы".
    Немецкий полузащитник мадридского Реала Тони Кроос забил гол на тренировке команды. Видео
    Тони Кроос забил гол после паса Зидана пяткой 
    08:51 24.10.2016
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    Отметим, что Тони Кроос забил гол на тренировке команды, в роли ассистента выступил французский наставник "сливочных" Зинедин Зидан. Видео появилось в Twitter-аккаунте Enes.
    Марко Матерацци в матче Лиги чемпионов
    Спустя 10 лет Матерацци сообщил, что он сказал Зидану в финале ЧМ-2006
    04:54 10.07.2016
    13136
    По словам бывшего защитника сборной Италии по футболу Марко Матерацци то, что он сказал Зинедину Зидану относилось к его сестре, а не к матери, как писали в некоторых газетах.
    Главный тренер ФК Реал Зинедин Зидан (справа) принимает поздравления от президента клуба Реал Мадрид Флорентино Переса
    Зидан заявил, что эмоции от победы в ЛЧ в ранге тренера ни с чем не сравнить
    05:24 29.05.2016
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    По словам главного тренера "Реала" Зинедина Зидана, финал Лиги чемпионов забирал много сил, в концовке у игроков уже сводило мышцы, им было очень тяжело, но это был главный матч сезона.
    Футбол. Лига чемпионов. Финал. Матч Реал - Атлетико
    Зидан стал 7-м человеком, победившим в ЛЧ в качестве футболиста и тренера
    01:52 29.05.2016
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    Зинедин Зидан, возглавивший "Реал" в январе 2016 года, 14 лет назад стал победителем Лиги чемпионов будучи футболистом именно мадридской команды.
    Зинедин Зидан
    Зидан: "Реал" разочарован вторым местом в чемпионате Испании
    02:29 15.05.2016
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    "Барселона" в субботу в матче 38-го тура Примеры победила в гостях "Гранаду" (3:0) и в 24-й раз стала чемпионом Испании. "Реал" на выезде обыграл "Депортиво" (2:0) и стал вторым, отстав от каталонцев на один балл.
    Зинедин Зидан. Архивное фото
    Зидан: Роналду и Бензема сыграют в матче с "Манчестер Сити"
    00:02 26.04.2016
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    По словам главного тренера "Реала" Зинедина Зидана, с ними все в порядке - это игроки, которые следят за своим физическим состоянием на 100%, они будут готовы сыграть.
    Зидан порвал брюки после промаха Бензема в матче Лиги чемпионов. Видео
    Зидан порвал брюки в матче Лиги чемпионов 
    16:12 13.04.2016
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    Французский специалист бурно отреагировал на эпизод, случившийся на 81-й минуте встречи, когда форвард "Реала" Карим Бензема из выгодной позиции пробил по воротам немецкой команды, но голкипер спас "Вольфсбург".
    Зинедин Зидан
    Зидан взял на себя ответственность за поражение "Реала" от "Вольфсбурга"
    04:50 07.04.2016
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    Зидан отметил, что у "Реала" нет проблемы с игрой на выезде, однако с "Вольфсбургом" был тяжелый матч, но это Лига чемпионов, где нужно показывать интенсивную скоростную игру.
    Криштиану Роналду. Архивное фото
    Роналду в матче с "Ромой" был "на высоте" - Зидан
    07:34 18.02.2016
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    По словам Зидана, в Лиге чемпионов важно забить и сохранить свои ворота в неприкосновенности. "Мы выполнили обе задачи. Это был трудный матч с сильной командой", - отметил тренер.
    Футболист туринского Ювентуса Поль Погба
    Новый главный тренер "Реала" Зидан хочет, чтобы клуб приобрел Погба - СМИ
    15:37 13.01.2016
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    Контракт 22-летнего игрока сборной Франции с "Ювентусом" рассчитан до 2019 года, его годовая зарплата составляет 4 миллиона евро. Трансферная стоимость Погба оценивается экспертами в 90-110 миллионов евро.
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