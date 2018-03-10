Церемонию предварял эклектичный музыкальный перформанс: с десяток артистов выбивали на мусорных баках и крышках от этих баков зажигательные ритмы. Месси смотрел на это без энтузиазма, а Неймар одобрительно улыбался.
По словам главного тренера испанского футбольного клуба Зинедина Зидана, "Реал" был великолепен на протяжении всего прошлого сезона и его цель осталась прежней. У команды хороший состав, которая постарается все повторить.
Сын главного тренера ФК "Реал" Зинедина Зидана Энцо отличился красивым голом в своем дебютном матче за мадридскую команду. Первая игра молодого полузащитника в составе "Реала" выпала на поединок Кубка Испании против "Леонесы".
"Барселона" в субботу в матче 38-го тура Примеры победила в гостях "Гранаду" (3:0) и в 24-й раз стала чемпионом Испании. "Реал" на выезде обыграл "Депортиво" (2:0) и стал вторым, отстав от каталонцев на один балл.
Французский специалист бурно отреагировал на эпизод, случившийся на 81-й минуте встречи, когда форвард "Реала" Карим Бензема из выгодной позиции пробил по воротам немецкой команды, но голкипер спас "Вольфсбург".
Контракт 22-летнего игрока сборной Франции с "Ювентусом" рассчитан до 2019 года, его годовая зарплата составляет 4 миллиона евро. Трансферная стоимость Погба оценивается экспертами в 90-110 миллионов евро.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".