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    Зидан назвал "ненормальным" третий подряд выход "Реала" в финал ЛЧ

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    Легендарный наставник королевского клуба Зинедин Зидан заявил, что "три подряд участия в финале - это ненормально, но раз уж мы там оказались, то надо снова побеждать".
    Главный тренер ФК Реал (Мадрид) Зинедин Зидан
    REUTERS Denis Balibouse

    КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. Три выхода подряд в финал Лиги чемпионов — это ненормально, но раз уж "Реал" там оказался, то надо снова побеждать, заявил легендарный наставник мадридского футбольного клуба Зинедин Зидан.

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    Ukraine RG Federation/Youtube
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    "Реал", побеждавший в двух предыдущих розыгрышах Лиги чемпионов, во вторник, 1 мая, на своем поле сыграл вничью с мюнхенской "Баварией" (2:2) в ответном полуфинальном матче и благодаря победе в первой встрече (2:1) вышел в финал турнира, который пройдет в Киеве 26 мая.

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    "Мы еще ничего не выиграли. Мы вышли в финал, но пока это все. Безусловно, три подряд участия в финале — это ненормально. Но раз уж мы там оказались, то надо снова побеждать. Сделаем все возможное для защиты титула. У нашего клуба богатейшая история. Сейчас мы пишем новые страницы, как было и в прошлые годы. "Реал" никогда не сдается. Сегодня у нас было множество трудностей в матче против очень сильного оппонента. Однако мы верили в себя, бились до конца и достигли своей цели", — цитирует Зидана официальный сайт УЕФА.

    "В футболе порой приходится терпеть, особенно когда дело касается Лиги чемпионов. Без этого никогда не доберешься до финала! Но тем приятнее полученная награда. Хотя я должен признать, что такие матчи не слишком хорошо отражаются на сердце", — добавил специалист.

    Соперник "Реала" по финалу определится в среду в матче между английским "Ливерпулем" и итальянской "Ромой". Первая игра, прошедшая 24 апреля в Ливерпуле, закончилась со счетом 5:2 в пользу хозяев.

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