В воскресенье в Мадриде "Барселона" одержала волевую победу над "Реалом" со счетом 3:2. На голы Каземиро (28-я минута) и Хамеса Родригеса (85) "сине-гранатовые" ответили дублем Лионеля Месси (33, 90) и точным ударом Ивана Ракитича (73).
Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Мадриде, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. На голы Каземиро (28-я минута) и Хамеса Родригеса (85) "сине-гранатовые" ответили дублем Лионеля Месси (33, 90) и точным ударом Ивана Ракитича (73).
Пепе получил травму на 63-й минуте игры, а спустя четыре минуты был заменен на Начо. Медицинское обследование выявило у защитника "Реала" перелом двух ребер. О сроках выздоровления 34-летнего игрока не сообщается.
Встреча, прошедшая в воскресенье в Барселоне, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, у которых дублем отметился Лионель Месси (4-я минута, 90-я - пенальти). В составе "Леганеса" гол забил Унаи Лопес (71).
Встреча завершилась со счетом 2:1. В составе гостей, открывших счет в матче, отличился Криштиану Роналду. На 85-й минуте счет сравнялся в результате автогола защитника "Реала" Серхио Рамоса. Победу "Севилье" принес Стеван Йоветич.
"Вильярреал" и "Барселона" сыграли вничью в матче чемпионата Испании. Игра, состоявшаяся в воскресенье в Вильярреале, завершилась со счетом 1:1. На гол Николы Сансоне на 49-й минуте у хозяев каталонцы ответили точным ударом Лионеля Месси на 90-й.
Встреча, прошедшая на "Камп Ноу" в воскресенье, завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев, у которых забили Луис Суарес (18-я, 67-я минуты), Жорди Альба (68) и Лионель Месси (90). У "Эспаньола" отличился Давид Лопес (79).
Встреча, прошедшая в субботу в Мадриде, завершилась со счетом 3:2. В составе "Реала" голы забили Альваро Мората (50-я минута), Мариано (84) и Серхио Рамос (90+2). У "Депортиво" дубль на счету Хоселу (63, 65).
На 81-й минуте Артем Кравец отличился за "Гранаду", огорчив тем самым Дениса Бойко, который играет за "Малагу". Игра завершилась со счетом 1:1. Гол нападающего сборной Украины спас "Гранаду" от поражения.
Презентация украинского нападающего Романа Зозули состоялась в понедельник, 8 августа. На пресс-конференции присутствовали спортивный директор "Бетиса" Мигель Торресилья и один из тренеров клуба Маркос Альварес.
"Барселона" в субботу в матче 38-го тура Примеры победила в гостях "Гранаду" (3:0) и в 24-й раз стала чемпионом Испании. "Реал" на выезде обыграл "Депортиво" (2:0) и стал вторым, отстав от каталонцев на один балл.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".