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    Чемпионат Испании по футболу

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 35
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    Тренировка футболистов Реала перед матчем с Шахтером во Львове
    Роналду забил свой 300-й гол в чемпионате Испании
    03:34 04.03.2018
    92
    Португалец отличился на 45-й и 78-й минутах, третий гол в ворота "Хетафе" забил Гарет Бейл. Для Роналду первый мяч в этой игре стал 300-м в рамках чемпионатов Испании.
    Игроки ФК Сельта. Архивное фото
    ФК "Сельту" оштрафовали за низкую посещаемость домашних матчей
    02:44 20.09.2017
    380
    На старте текущего сезона "Сельта" провела два домашних матча в Примере: игру команды с "Реал Сосьедад" посетил 16 961 болельщик, тогда как на встречу с "Алавесом" пришли посмотреть 17 384 фаната.
    Экс-главный тренер Атлетика Эрнесто Вальверде возглавил Барселону
    Экс-главный тренер "Атлетика" Эрнесто Вальверде возглавил "Барселону"
    21:35 29.05.2017
    120
    Презентация бывшего главного тренера "Атлетика" из Бильбао Эрнесто Вальверде в качестве нового главного тренера каталонской команды состоится в четверг.
    Игроки Барселоны радуются забитому голу в матче с Вильярреалом
    "Барселона", разгромив "Вильярреал", вышла в лидеры чемпионата Испании
    23:15 06.05.2017
    159
    Встреча, прошедшая в субботу в Барселоне на стадионе "Камп Ноу", завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. У победителей дубль оформил Лионель Месси, забивший свой второй мяч с пенальти.
    Столкновение лидеров. Барселона vs Реал. Обзор матча. Видео
    Месси против Роналду. "Барселона" vs "Реал". Обзор матча 
    05:41 24.04.2017
    1765
    В воскресенье в Мадриде "Барселона" одержала волевую победу над "Реалом" со счетом 3:2. На голы Каземиро (28-я минута) и Хамеса Родригеса (85) "сине-гранатовые" ответили дублем Лионеля Месси (33, 90) и точным ударом Ивана Ракитича (73).
    Матч Барселоны и реала в чемпионате Испании
    Дубль Месси принес "Барселоне" победу над "Реалом" в чемпионате Испании
    00:47 24.04.2017
    228
    Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Мадриде, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. На голы Каземиро (28-я минута) и Хамеса Родригеса (85) "сине-гранатовые" ответили дублем Лионеля Месси (33, 90) и точным ударом Ивана Ракитича (73).
    Пепе. Архивное фото
    Пепе сломал два ребра в матче против "Атлетико"
    23:12 08.04.2017
    93
    Пепе получил травму на 63-й минуте игры, а спустя четыре минуты был заменен на Начо. Медицинское обследование выявило у защитника "Реала" перелом двух ребер. О сроках выздоровления 34-летнего игрока не сообщается.
    Лионель Месси. Архивное фото
    Дубль Месси принес "Барселоне" победу над "Леганесом"
    04:46 20.02.2017
    237
    Встреча, прошедшая в воскресенье в Барселоне, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, у которых дублем отметился Лионель Месси (4-я минута, 90-я - пенальти). В составе "Леганеса" гол забил Унаи Лопес (71).
    Игроки ФК Севилья. Архивное фото
    "Севилья" обыграла "Эйбар" и обошла по очкам "Барселону" в чемпионате Испании
    05:30 19.02.2017
    189
    "Севилья" набрала 49 очков после 23 туров и вышла на второе место в турнирной таблице, сместив "Барселону", в активе которой 48 очков после 22 туров.
    Игроки ФК Реал
    "Реал" разгромил "Реал Сосьедад" в матче чемпионата Испании
    02:16 30.01.2017
    146
    Встреча в Мадриде закончилась со счетом 3:0 в пользу "Реала", в составе которого отличились Матео Ковачич (38-я минута), Криштиану Роналду (51-я) и Альваро Мората (82-я).
    Игроки ФК Реал
    "Реал" прервал свою 40-матчевую серию без поражений, проиграв "Севилье"
    01:26 16.01.2017
    141
    Встреча завершилась со счетом 2:1. В составе гостей, открывших счет в матче, отличился Криштиану Роналду. На 85-й минуте счет сравнялся в результате автогола защитника "Реала" Серхио Рамоса. Победу "Севилье" принес Стеван Йоветич.
    Супергол Месси в матче с Вильярреалом. Видео
    Супергол Месси в матче с "Вильярреалом" 
    06:01 09.01.2017
    891
    "Вильярреал" и "Барселона" сыграли вничью в матче чемпионата Испании. Игра, состоявшаяся в воскресенье в Вильярреале, завершилась со счетом 1:1. На гол Николы Сансоне на 49-й минуте у хозяев каталонцы ответили точным ударом Лионеля Месси на 90-й.
    Лионель Месси. Архивное фото
    Гол Месси спас "Барселону" от поражения в матче с "Вильярреалом"
    00:12 09.01.2017
    239
    Игра, состоявшаяся в воскресенье в Вильярреале, завершилась со счетом 1:1. На гол Николы Сансоне на 49-й минуте у хозяев каталонцы ответили точным ударом Лионеля Месси на 90-й.
    Игроки Барселоны радуются победе
    "Барселона" разгромила "Эспаньол" в матче чемпионата Испании
    05:23 19.12.2016
    164
    Встреча, прошедшая на "Камп Ноу" в воскресенье, завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев, у которых забили Луис Суарес (18-я, 67-я минуты), Жорди Альба (68) и Лионель Месси (90). У "Эспаньола" отличился Давид Лопес (79).
    Игроки ФК Реал
    "Реал" в мачте с "Депортиво" установил новый клубный рекорд
    03:03 11.12.2016
    227
    Встреча, прошедшая в субботу в Мадриде, завершилась со счетом 3:2. В составе "Реала" голы забили Альваро Мората (50-я минута), Мариано (84) и Серхио Рамос (90+2). У "Депортиво" дубль на счету Хоселу (63, 65).
    Гол Артема Кравца в ворота Дениса Бойко. Видео
    Украинский след в испанской Примере: Кравец забил гол Бойко 
    02:37 10.12.2016
    255
    На 81-й минуте Артем Кравец отличился за "Гранаду", огорчив тем самым Дениса Бойко, который играет за "Малагу". Игра завершилась со счетом 1:1. Гол нападающего сборной Украины спас "Гранаду" от поражения.
    Лионель Месси. Архивное фото
    Месси обещали €100 млн за отказ продлевать контракт с "Барселоной" - СМИ
    06:27 22.11.2016
    189
    Контракт аргентинца Лионеля Месси с "Барселоной" истекает 30 июня 2018 года. По условиям действующего соглашения, сумма отступных за Месси составляет 250 миллионов евро.
    Евгений Коноплянка. Архивное фото
    Коноплянка может покинуть "Севилью"
    02:16 23.08.2016
    562
    По словам украинского полузащитника "Севильи" Евгения Коноплянки, трансферное окно еще открыто, стоит просто поговорить, чтобы расставить все на свои места, нужен он или не нужен.
    Испанский футбольный клуб Бетис представил Зозулю. Видео
    Испанский футбольный клуб "Бетис" представил Зозулю 
    22:49 08.08.2016
    106
    Презентация украинского нападающего Романа Зозули состоялась в понедельник, 8 августа. На пресс-конференции присутствовали спортивный директор "Бетиса" Мигель Торресилья и один из тренеров клуба Маркос Альварес.
    Зинедин Зидан
    Зидан: "Реал" разочарован вторым местом в чемпионате Испании
    02:29 15.05.2016
    205
    "Барселона" в субботу в матче 38-го тура Примеры победила в гостях "Гранаду" (3:0) и в 24-й раз стала чемпионом Испании. "Реал" на выезде обыграл "Депортиво" (2:0) и стал вторым, отстав от каталонцев на один балл.
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    Тренировка футболистов Реала перед матчем с Шахтером во Львове
    Роналду забил свой 300-й гол в чемпионате Испании
    03:34 04.03.2018
    92
    Португалец отличился на 45-й и 78-й минутах, третий гол в ворота "Хетафе" забил Гарет Бейл. Для Роналду первый мяч в этой игре стал 300-м в рамках чемпионатов Испании.
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