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"Барселона" в субботу в матче 38-го тура Примеры победила в гостях "Гранаду" (3:0) и в 24-й раз стала чемпионом Испании. "Реал" на выезде обыграл "Депортиво" (2:0) и стал вторым, отстав от каталонцев на один балл.