Сын главного тренера ФК "Реал" Зинедина Зидана Энцо отличился красивым голом в своем дебютном матче за мадридскую команду. Первая игра молодого полузащитника в составе "Реала" выпала на поединок Кубка Испании против "Леонесы".
Встреча, прошедшая в воскресенье на стадионе "Висенте Кальдерон" в Мадриде, завершилась со счетом 2:0 в пользу каталонцев. В дополнительное время победу "Барселоне" принесли голы Жорди Альбы и Неймара.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".