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Встреча, прошедшая в субботу в Мадриде, завершилась со счетом 3:1 в пользу "сине-гранатовых", в составе которых отличились Лионель Месси, Неймар и Пако Алькасер. У "Алавеса" мяч забил Тео Эрнандес.