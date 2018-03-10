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    Кубок Испании по футболу

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 13
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    Игроки ФК Барселона
    Будет интересно. Определились финалисты Кубка Испании по футболу
    00:58 09.02.2018
    163
    По итогам ответных полуфинальных матчей в финал Кубка Испании вышли "Барселона" и "Севилья".
    Барселона обыграла Алавес в финале Кубка Испании
    "Барселона" обыграла "Алавес" в финале Кубка Испании
    05:41 28.05.2017
    111
    Встреча, прошедшая в субботу в Мадриде, завершилась со счетом 3:1 в пользу "сине-гранатовых", в составе которых отличились Лионель Месси, Неймар и Пако Алькасер. У "Алавеса" мяч забил Тео Эрнандес.
    Триумфальный выход Барсы в полуфинал Кубка Испании. Обзор матча. Видео
    Триумфальный выход "Барсы" в полуфинал Кубка Испании 
    06:50 27.01.2017
    218
    Футболисты "Барселоны" разгромили команду "Реал Сосьедад" в ответном четвертьфинальном матче Кубка Испании по футболу. Клуб стал последним полуфиналистом турнира.
    Игроки Барселоны радуются победе
    "Барселона" разгромила "Реал Сосьедад" и вышла в полуфинал Кубка Испании
    05:31 27.01.2017
    186
    Два мяча в составе "Барселоны" забил Денис Суарес, еще по разу отличились Лионель Месси, Луис Суарес и Арда Туран. У гостей голы забили Хуанми и Виллиан Жозе да Силва.
    Игроки Барселоны радуются победе
    "Барселона" обыграла "Реал Сосьедад" в матче 1/4 финала Кубка Испании
    00:38 20.01.2017
    88
    Встреча, прошедшая в четверг в Сан-Себастьяне, завершилась победой каталонцев со счетом 1:0. Ответный поединок пройдет 26 января в Барселоне.
    Кубок Испании. Реал - Сельта
    "Реал" дома проиграл "Сельте" в первом матче 1/4 финала Кубка Испании
    00:56 19.01.2017
    146
    Королевский клуб потерпел второе поражение подряд после беспроигрышной серии в 40 матчей. Голы в составе "Сельты" забили Яго Аспас (64-я минута) и Хонни Кастро (71).
    Игроки Барселоны радуются победе. Архивное фото
    "Барселона" вышла в 1/4 финала Кубка Испании, обыграв "Атлетик"
    10:21 12.01.2017
    65
    В составе победителей отличились Луис Суарес (35-я минута), Неймар с пенальти (48) и Лионель Месси (78). Единственный мяч за гостей забил Энрик Саборит (51).
    Кубок Испании 1/8 финала. Атлетик - Барселона. Видео
    Кубок Испании. "Атлетик" обыграл "Барселону" 
    04:13 06.01.2017
    312
    Встреча, прошедшая в четверг в Бильбао, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Ответная игра в рамках 1/8 Кубка Испании пройдет 11 января в Барселоне.
    Филигранный гол сына Зидана в дебютном матче за Реал. Видео
    Филигранный гол сына Зидана в дебютном матче за "Реал" 
    05:12 02.12.2016
    734
    Сын главного тренера ФК "Реал" Зинедина Зидана Энцо отличился красивым голом в своем дебютном матче за мадридскую команду. Первая игра молодого полузащитника в составе "Реала" выпала на поединок Кубка Испании против "Леонесы".
    Игрок ФК Барселона Дани Алвес. Архивное фото
    "Барселона" победила "Севилью" в финале Кубка Испании
    02:38 23.05.2016
    262
    Встреча, прошедшая в воскресенье на стадионе "Висенте Кальдерон" в Мадриде, завершилась со счетом 2:0 в пользу каталонцев. В дополнительное время победу "Барселоне" принесли голы Жорди Альбы и Неймара.
    Тренировка футболистов Реала. Архивное фото
    "Реал" обжалует исключение из Кубка Испании по футболу
    23:29 04.12.2015
    81
    "Реал" уверен в своих аргументах и подтверждает, что предпримет соответствующие шаги, будучи уверенным, что окончательное решение окажется благоприятным для клуба, говорится в заявлении клуба.
    Тренировка футболистов Реала перед матчем с Шахтером во Львове
    "Реал" (Мадрид) исключен из Кубка Испании - СМИ
    17:46 04.12.2015
    2204
    Испанский клуб исключен из турнира за участие российского полузащитника Дениса Черышева в первом матче 1/16 финала с "Кадисом". Черышев должен был пропускать игру из-за перебора желтых карточек.
    Игрок ФК Барселона Дани Алвес
    "Барселона" потеряла очки в матче Кубка Испании против клуба 3-й лиги
    00:47 29.10.2015
    92
    Матч, состоявшийся в среду в Вильяновенсе, завершился нулевой ничьей. Ответный матч 1/16 финала Кубка Испании соперники проведут 2 декабря.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Игроки ФК Барселона
    Будет интересно. Определились финалисты Кубка Испании по футболу
    00:58 09.02.2018
    163
    По итогам ответных полуфинальных матчей в финал Кубка Испании вышли "Барселона" и "Севилья".
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