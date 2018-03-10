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    ФК Сельта

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 26
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    Игроки ФК Сельта. Архивное фото
    ФК "Сельту" оштрафовали за низкую посещаемость домашних матчей
    02:44 20.09.2017
    380
    На старте текущего сезона "Сельта" провела два домашних матча в Примере: игру команды с "Реал Сосьедад" посетил 16 961 болельщик, тогда как на встречу с "Алавесом" пришли посмотреть 17 384 фаната.
    Лига Европы. Матч Манчестер Юнайтед - Сельта. Маруан Феллайни
    "Манчестер Юнайтед" вышел в финал Лиги Европы по футболу
    00:15 12.05.2017
    110
    Встреча, прошедшая в четверг вечером в Манчестере на стадионе "Олд Траффорд", завершилась со счетом 1:1. В первом матче, который прошел в испанском Виго 4 мая, победу со счетом 1:0 одержал "МЮ".
    Матч 1/2 Лиги Европы-2017. Манчестер Юнайтед - Сельта
    "МЮ" на выезде обыграл "Сельту" в первом матче полуфинала ЛЕ
    00:11 05.05.2017
    74
    Игра, прошедшая в четверг, 4 мая, в Виго, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Автором гола стал нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд.
    Матч 1/8 Лиги Европы Краснодар - Сельта
    "Краснодар" вылетел из Лиги Европы после домашнего поражения "Сельте"
    22:54 16.03.2017
    75
    Встреча, прошедшая в Краснодаре в четверг вечером, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Первая встреча этих команд, которая прошла 9 марта в Виго, завершилась также победой "Сельты" со счетом 2:1.
    Матч 1/8 Лиги Европы Сельта - Краснодар
    "Сельта" с трудом выиграла у "Краснодара" в первом матче 1/8 финала ЛЕ
    02:28 10.03.2017
    323
    Встреча, прошедшая в четверг вечером в испанском Виго, завершилась победой хозяев со счетом 2:1. Ответный поединок пройдет 16 марта в Краснодаре.
    Матч Шахтер - Гент
    Фонсека о проигрыше "Шахтера": мы столкнулись с судейским позорищем
    10:38 24.02.2017
    370
    Главный тренер "горняков" уверен, что в проигрыше донецкой команды виноват арбитр. Паулу Фонсека считает, что пенальти в конце второго тайма был назначен несправедливо.
    Проигрыш на последних минутах. Матч Шахтера и Сельты в Харькове
    Проигрыш на последних минутах. Матч "Шахтера" и "Сельты" в Харькове 
    02:33 24.02.2017
    445
    Гол забил Яго Аспас, реализовавший на 90-й минуте пенальти. А победу по сумме двух встреч и путевку в 1/8 финала турнира испанской команде принес Густаво Кабраль, забивший на 108-й минуте.
    Поражение Шахтера в 1/16 финала Лиги Европы. Обзор матча. Видео
    Поражение "Шахтера" в 1/16 финала Лиги Европы. Обзор матча 
    01:25 24.02.2017
    369
    Испанская "Сельта" в дополнительное время обыграла донецкий "Шахтер" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы и вышла в следующий раунд футбольного турнира.
    Шахтер - Сельта
    "Сельта" обыграла "Шахтер" и вышла в 1/8 финала Лиги Европы
    00:49 24.02.2017
    153
    Основное время встречи завершилось победой "Сельты" со счетом 1:0. Гол забил Яго Аспас, реализовавший на 90-й минуте пенальти. Победу по сумме двух встреч испанской команде принес Густаво Кабраль, забивший на 108-й минуте.
    Сельта - Шахтер. Архивное фото
    "Шахтер" пропускает второй мяч в дополнительное время
    00:37 24.02.2017
    38
    Во второй 15 минутке во время атаки испанцев Кабраль на ближней штанге головой замкнул подачу углового. Счет матча стал 0:2 в пользу "Сельты".
    Шахтер - Сельта
    На последней минуте матча "Шахтер" пропустил гол
    00:13 24.02.2017
    99
    Во время атаки игроков "Сельты" Гвидетти упал в штрафной "горняков". Судья посчитал это нарушением и показал Ракицкому желтую карточку. Аспас пробил в левый угол ворот, Пятову не удалось отразить удар.
    Матч 1/16 финала Лиги Европы Сельта - Шахтер. Архивное фото
    "Шахтер" сыграет ответный матч 1/16 финала ЛЕ с "Сельтой"
    08:52 23.02.2017
    192
    В первом матче, который состоялся 16 февраля в испанском Виго, "горняки" выиграли с минимальным счетом — 1:0. Автором единственного гола был Бланко Лещук.
    Матч 1/16 финала Лиги Европы Сельта - Шахтер
    "Шахтер" vs "Сельта": букмекеры уверены в победе "горняков"
    18:03 22.02.2017
    144
    Первый матч 1/16 финала Лиги Европы "горняки" выиграли с минимальным счетом - 1:0. Коэффициент на победу "Шахтера" - 1,57, а на гостевой успех "Сельты" - 6,05.
    Главный тренер ФК Шахтер Паулу Фонсека
    Фонсека после победы над "Сельтой": еще ничего не решено
    12:58 17.02.2017
    126
    Главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека, комментируя игру с испанской "Сельтой", заявил, что "был очень сложный матч против отличной команды".
    Матч 1/16 финала Лиги Европы Сельта - Шахтер
    Победа на выезде: "Шахтер" обыграл "Сельту" в 1/16 финала Лиги Европы 
    05:14 17.02.2017
    329
    Единственный гол в матче, прошедшем в четверг в Испании, забил нападающий "горняков" Бланко Лещук на 26-ой минуте. Ответная игра состоится 23 февраля в Харькове.
    Матч Шахтер - Сельта. Видео
    "Сельта" vs "Шахтер": все голы и лучшие моменты матча 
    01:42 17.02.2017
    492
    Единственный гол в матче, который прошел в четверг вечером в Испании, забил форвард "горняков" Бланко Лещук на 26-ой минуте. Ответная игра состоится 23 февраля в Харькове.
    Победа Шахтера в мачте с Сельтой
    "Шахтер" минимально победил "Сельту" в первом матче 1/16 финала ЛЕ
    21:59 16.02.2017
    300
    Встреча в испанском Виго завершилась с минимальным счетом 1:0. Автором единственного гола стал форвард "горняков" Бланко Лещук на 26 минуте первого тайма.
    Дебютный гол Бланко-Лещука за горняков в матче с Сельтой. Видео
    Дебютный гол Бланко Лещука за "горняков" в матче с "Сельтой" 
    21:06 16.02.2017
    348
    Тайсон разогнал контратаку "горняков", Фред вывел Марлоса один на один, бразилец обыграл вратаря и пробил — мяч попал в спину Бонгонды, но на добивании был Бланко Лещук.
    ФК Шахтер. Архивное фото
    "Шахтер" открыл счет в матче с "Сельтой"
    20:42 16.02.2017
    152
    Тайсон разогнал контратаку "горняков", Фред вывел Марлоса один на один, бразилец обыграл вратаря и пробил - мяч попал в спину Бонгонды, но на добивании был Бланко Лещук.
    Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека
    Фонсека настроен на "очень сложную игру" с "Сельтой"
    15:47 16.02.2017
    56
    Главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека заявил, что у "Сельты" есть определенное преимущество, поскольку за время перерыва украинской команды соперник провел уже 13 матчей.
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