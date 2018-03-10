Встреча, прошедшая в Краснодаре в четверг вечером, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Первая встреча этих команд, которая прошла 9 марта в Виго, завершилась также победой "Сельты" со счетом 2:1.
Основное время встречи завершилось победой "Сельты" со счетом 1:0. Гол забил Яго Аспас, реализовавший на 90-й минуте пенальти. Победу по сумме двух встреч испанской команде принес Густаво Кабраль, забивший на 108-й минуте.
Во время атаки игроков "Сельты" Гвидетти упал в штрафной "горняков". Судья посчитал это нарушением и показал Ракицкому желтую карточку. Аспас пробил в левый угол ворот, Пятову не удалось отразить удар.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".