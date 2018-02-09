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    Будет интересно. Определились финалисты Кубка Испании по футболу

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    По итогам ответных полуфинальных матчей в финал Кубка Испании вышли "Барселона" и "Севилья".
    Игроки ФК Барселона
    @ChampionsLeague

    КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. "Барселона" вышла в финал Кубка Испании по футболу, по сумме двух матчей обыграв "Валенсию".

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    Ответная полуфинальная встреча, прошедшая в четверг, 8 февраля, на поле "Валенсии", завершилась со счетом 2:0 в пользу "Барселоны". Мячи забили Филиппе Коутиньо (49-я минута) и Иван Ракитич (82). В первой игре действующий обладатель кубка также был сильнее – 1:0.

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    Для Коутиньо, который перешел в "Барселону" в январе, этот гол стал первым в составе "сине-гранатовых".

    В финале "Барселона" встретится с "Севильей".

    На днях сообщалось, что в Испании во время матча умер 15-летний футболист

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