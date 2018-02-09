Будет интересно. Определились финалисты Кубка Испании по футболу

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. "Барселона" вышла в финал Кубка Испании по футболу, по сумме двух матчей обыграв "Валенсию".

Ответная полуфинальная встреча, прошедшая в четверг, 8 февраля, на поле "Валенсии", завершилась со счетом 2:0 в пользу "Барселоны". Мячи забили Филиппе Коутиньо (49-я минута) и Иван Ракитич (82). В первой игре действующий обладатель кубка также был сильнее – 1:0.

Смотрите также: Сергей Бубка пронес олимпийский огонь в Южной Корее

Для Коутиньо, который перешел в "Барселону" в январе, этот гол стал первым в составе "сине-гранатовых".

В финале "Барселона" встретится с "Севильей".

На днях сообщалось, что в Испании во время матча умер 15-летний футболист.