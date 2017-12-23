"Барселона" разгромила "Реал"

КИЕВ, 23 дек — РИА Новости Украина. "Барселона" добилась крупной выездной победы над "Реалом" (3:0) в рамках 17-го тура испанской Примеры. В первом тайме хозяева владели преимуществом, а каталонцы непривычно действовали без мяча, но моментов у обоих ворот было не так много.

Ключевыми в матче оказались первые десять минут второго тайма, когда мадридцы стали необоснованно часто терять мяч и в итоге пропустили образцовую контратаку.

Иван Ракитич протащил мяч по центру и нашел на фланге Серхио Бускетса, который отличным прострелом нашел в штрафной Луиса Суареса – 1:0.

Вскоре после череды ошибок "Реал" привез на свои ворота атаку, в ходе которой "Барселона" забила, но минутой ранее судья дал свисток, заметив игру рукой в исполнении Дани Карвахаля.

В итоге защитник получил красную карточку за фол последней надежды, а Лионель Месси все равно реализовал пенальти и упрочил преимущество своей команды.

Уже на последних секундах вышедший на замену Алейш Видаль после передачи Месси с линии вратарской пробил Кейлора Наваса, сделав счет крупным.

За оставшееся время "Барселона" уверенно довела дело до победы и увеличила отрыв от Атлетико на 9 очков, а от "Реала" – на целых 14.

Ранее нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду, который недавно получил "Золотой мяч", показал свою пятую награду болельщикам. Перед матчем "Реала" против "Севильи" все пять "Золотых мячей", выигранные португальцем в разные годы, вынесли на поле.