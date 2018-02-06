На футбольном стадионе в Севастополе умер 13-летний школьник

КИЕВ, 6 фев – РИА Новости Украина. Следователи начали проверку по факту гибели 13-летнего мальчика при падении старых футбольных ворот на территории школы в Севастополе, сообщает севастопольское управление Следственного комитета.

"Проводится процессуальная проверка по факту гибели 13-летнего мальчика на территории футбольного поля школы №52 в результате падения старых футбольных ворот", — говорится в сообщении.

Следователи установили, что днем 3 февраля четверо школьников играли в футбол на поле школы №52 в селе Верхнесадовое.

"На территории поля установлены новые спортивные ворота, однако ребятам играть было неудобно – возле ворот были лужи. Там же находились и старые металлические ворота, которые дети периодически поднимали с земли, сами устанавливали и играли в футбол. Так произошло и в этот раз, который стал трагическим. Во время игры ворота упали на 13-летнего мальчика. Ребенок скончался в больнице", — говорится в сообщении.

Следователи проводят судебно-медицинскую экспертизу, опрошены родственники и очевидцы. Устанавливается круг должностных лиц образовательного учреждения, ответственных за безопасность и утилизацию старого спортивного оборудования, сообщила старший помощник руководителя следственного управления города Ольга Постнова.

Накануне сообщалось, что в Ровно все школы закрывают на карантин.