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    На футбольном стадионе в Севастополе умер 13-летний школьник

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    На данный момент устанавливается круг должностных лиц образовательного учреждения, ответственных за безопасность и утилизацию старого спортивного оборудования.
    Скорая помощь. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 фев – РИА Новости Украина. Следователи начали проверку по факту гибели 13-летнего мальчика при падении старых футбольных ворот на территории школы в Севастополе, сообщает севастопольское управление Следственного комитета.

    "Проводится процессуальная проверка по факту гибели 13-летнего мальчика на территории футбольного поля школы №52 в результате падения старых футбольных ворот", — говорится в сообщении.

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    Следователи установили, что днем 3 февраля четверо школьников играли в футбол на поле школы №52 в селе Верхнесадовое.

    "На территории поля установлены новые спортивные ворота, однако ребятам играть было неудобно – возле ворот были лужи. Там же находились и старые металлические ворота, которые дети периодически поднимали с земли, сами устанавливали и играли в футбол. Так произошло и в этот раз, который стал трагическим. Во время игры ворота упали на 13-летнего мальчика. Ребенок скончался в больнице", — говорится в сообщении.

    Следователи проводят судебно-медицинскую экспертизу, опрошены родственники и очевидцы. Устанавливается круг должностных лиц образовательного учреждения, ответственных за безопасность и утилизацию старого спортивного оборудования, сообщила старший помощник руководителя следственного управления города Ольга Постнова.

    Накануне сообщалось, что в Ровно все школы закрывают на карантин

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