Секс-скандал в Парагвае: президент футбольного клуба соблазнил игрока

Фото infobae.com

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Президент парагвайского клуба "Рубио Нью" Антонио Гонсалес прославился на весь мир, несмотря на то, что его команда выступает во втором национальном дивизионе.

В парагвайских СМИ были опубликованы интимные фото Гонсалеса и игрока его команды Габриэля Кабальеро. Президент клуба решил не опровергать подлинность фотографий и признался, что с Кабальеро его связывал двухлетний любовный роман.

"Он был особенным человеком для меня. Короче говоря, Габриэль был мои партнером во всех смыслах этого слова. Он имел все привилегии, а в частности, автомобили, о которых даже мечтать не мог: Mercedes Benz, Land Cruiser, Prado, Hilux. Но теперь он для меня – предатель, аферист и бандит", – цитирует слова футбольного менеджера издание Infobae.

Президент ФК "Рубио Нью" утверждает, что компромат на него опубликовал агент игрока, который хотел забрать футболиста из команды за и попытался шантажировать Гонсалеса: "Я сказал этому аферисту, что права на футболиста стоят 2 миллиона гуарани, а он хотел заплатить только 1 миллион".

Позднее глава "Рубио Нью" заявил, что не хочет больше видеть Кабальеро в команде и публично порвал контракт игрока.

Напомним, ранее белорусский гимнаст, шестикратный олимпийский чемпион Виталий Щербо обратился в суд США в связи с обвинениями в изнасиловании украинской коллеги, двукратной олимпийской чемпионки Татьяны Гуцу.