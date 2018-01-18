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    Секс-скандал в Голливуде. Против Спейси начато новое расследование

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    Секс-скандал в Голливуде. Вайнштейн, Спейси, Стоун... (79)

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    По данным СМИ, Кевина Спейси в третий раз обвинили в изнасиловании. Мужчина, обратившийся в полицию 13 декабря, заявил, что инцидент произошел в 2005 году в Вестминстере.
    Актер Кевин Спейси. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украни. Скотланд-Ярд начал расследование в отношении актера Кевина Спейси после обращения мужчины, который утверждает, что Спейси совершил в отношении него действия сексуального характера в 2005 году в Лондоне, сообщает газета Telegraрh.

    Статуя Боадицея и её дочери возле Вестминстерского дворца в Лондоне
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    На виду у королевы. Набирает обороты секс-скандал в британском парламенте

    По данным издания, представитель полиции в сообщении не назвал имени актера, однако исходя из деталей можно сделать вывод, что речь идет именно о Спейси.

    Сообщается, что это уже третье обвинение в изнасиловании против актера, которое расследуется Скотланд-Ярдом. Мужчина, обратившийся в полицию 13 декабря, заявил, что инцидент произошел в 2005 году в Вестминстере.

    Ранее руководитель охранной фирмы в США обвинил голливудского актера Кевина Спейси в расизме, заявив, что актер отказался пожать руки чернокожим сотрудникам фирмы на съемочной площадке сериала "Карточный домик".

    В последнее время вокруг Кевина Спейси разразился крупный скандал, около 15 человек обвинили актера в домогательствах. Скандал начался с заявления звезды сериала Star Trek Энтони Рэппа, сообщившего, что когда ему было 14 лет, пьяный Спейси попытался соблазнить его. Спейси заявлял, что не помнит такого инцидента, но принес Рэппу свои извинения.

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