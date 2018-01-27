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    Спорт

    Секс-скандал. Директора Федерации спортивной гимнастики США уходят в отставку

    (обновлено: )21211
    Совет директоров Федерации спортивной гимнастики США сообщил, что полностью принимает требования, изложенные в письме USOC (Олимпийский комитет США).
    Спортивная гимнастика
    RIA News Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Совет директоров Федерации спортивной гимнастики США (USA Gymnastics) согласился в полном составе уйти в отставку после скандала с сексуальным насилием в национальной команде.

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    "USA Gymnastics полностью принимает требования, изложенные в письме USOC (Олимпийский комитет США) от 25 января, и высоко оценивает возможность работы с комитетом для достижения изменений в целях улучшения нашей организации, наших спортсменов и клубов", — говорится в заявлении на официальном сайте Федерации спортивной гимнастики США.

    "Мы понимаем, что выполнение требований, указанных в письме, помогут нам повысить способность создать культуру расширения прав и возможностей женщин во всей организации, с повышенным вниманием к безопасности спортсменов и благополучию. Наша приверженность бескомпромиссна, и мы надеемся, что все, что мы делаем, это показывает", — следует из сообщения.

    В среду суд приговорил экс-врача женской сборной США по гимнастике Ларри Нассара к тюремному заключению на 175 лет за сексуальные домогательства к молодым спортсменкам, среди которых олимпийские чемпионки Симона Байлз, Эли Райсман, Маккайла Марони.

    В четверг исполнительный директор USOC Скотт Блэкмун сообщил о мерах, которые должна принять USA Gymnastics, чтобы остаться руководящим органом. Первым требованием был уход в отставку совета директоров федерации в полном составе до конца месяца. В свою очередь USOC проводит независимое расследование относительно сексуального насилия в федерации.

    Ранее, в понедельник, три члена совета директоров USA Gymnastics покинули свои посты — это председатель Пол Парилла, вице-председатель Джей Биндер и казначей Битси Келли. Теперь в федерации будет назначен временный совет, в состав которого войдут представители спортсменов; постоянный совет директоров будет избран в течение последующих 12 месяцев.

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