Секс-скандал. Директора Федерации спортивной гимнастики США уходят в отставку

КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Совет директоров Федерации спортивной гимнастики США (USA Gymnastics) согласился в полном составе уйти в отставку после скандала с сексуальным насилием в национальной команде.

"USA Gymnastics полностью принимает требования, изложенные в письме USOC (Олимпийский комитет США) от 25 января, и высоко оценивает возможность работы с комитетом для достижения изменений в целях улучшения нашей организации, наших спортсменов и клубов", — говорится в заявлении на официальном сайте Федерации спортивной гимнастики США.

"Мы понимаем, что выполнение требований, указанных в письме, помогут нам повысить способность создать культуру расширения прав и возможностей женщин во всей организации, с повышенным вниманием к безопасности спортсменов и благополучию. Наша приверженность бескомпромиссна, и мы надеемся, что все, что мы делаем, это показывает", — следует из сообщения.

В среду суд приговорил экс-врача женской сборной США по гимнастике Ларри Нассара к тюремному заключению на 175 лет за сексуальные домогательства к молодым спортсменкам, среди которых олимпийские чемпионки Симона Байлз, Эли Райсман, Маккайла Марони.

В четверг исполнительный директор USOC Скотт Блэкмун сообщил о мерах, которые должна принять USA Gymnastics, чтобы остаться руководящим органом. Первым требованием был уход в отставку совета директоров федерации в полном составе до конца месяца. В свою очередь USOC проводит независимое расследование относительно сексуального насилия в федерации.

Ранее, в понедельник, три члена совета директоров USA Gymnastics покинули свои посты — это председатель Пол Парилла, вице-председатель Джей Биндер и казначей Битси Келли. Теперь в федерации будет назначен временный совет, в состав которого войдут представители спортсменов; постоянный совет директоров будет избран в течение последующих 12 месяцев.