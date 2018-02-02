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    Секс-скандал. Легендарный гимнаст подал в суд на украинскую чемпионку

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    Виталий Щербо заявил, что подал в суд на Татьяну Гуцу - дело рассматривается в Лас-Вегасе. По его мнению, в настоящее время каждый может сказать, что угодно.
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    Виталий Щербо в настоящее время
    pressball.by

    КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Белорусский гимнаст, шестикратный олимпийский чемпион Виталий Щербо обратился в суд США в связи с обвинениями в изнасиловании украинской коллеги, двукратной олимпийской чемпионки Татьяны Гуцу, сообщает Tut.by.

    "Единственное, что могу сказать: я подал на нее в суд. Это естественно, это понятно было с самого начала — я готовился с адвокатами, поэтому в феврале уже будет первое слушание", — заявил Щербо в эфире одного из белорусских телеканалов.

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    По его словам, делом занимается суд Лас-Вегаса. Щербо подчеркнул, что сейчас любой "может сказать все, что угодно", и оправдываться смысла нет, так как "люди будут думать, как они хотят".

    "Поэтому, как суд пройдет, как все это закончится, если захочется кому-то узнать какие-то подробности про ту ложь, которую она говорит, несостыковки, все, что было сказано неадекватным человеком, — тогда можно. А сейчас что говорить? Нечего", — добавил Щербо.

    Обвинения Гуцу прозвучали в 2017 году. По ее словам, изнасилование произошло в 1991 году. На тот момент ей было 15 лет (сейчас 41 год), а Щербо — 19 (сейчас 46 лет). "Виталий Щербо. Монстр, который держал меня в страхе так много лет. Я знаю, что ты будешь защищаться, но мои подробности намного сильнее, чем твои слова. Я сейчас сильнее, чем когда-либо. Ты меня больше не унизишь", — написала тогда она в соцсети. История Гуцу стала продолжением тех откровений, которые появились в соцсетях после обвинений в адрес продюсера Харви Вайнштейна в многочисленных домогательствах.

    Татьяна Гуцу — украинская гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка 1992 года в абсолютном и командном первенствах, неоднократная чемпионка мира, Европы и СССР, обладательница Кубка СССР и Кубка СНГ. Заслуженный мастер спорта СССР (1991).

    Фото из открытых источников
    Украинская гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Гуцу

    Виталий Щербо — советский и белорусский гимнаст, шестикратный олимпийский чемпион 1992 года (единственный в истории не пловец, выигравший 6 золотых наград на одних Играх), один из лучших гимнастов всех времен. Заслуженный мастер спорта СССР (1991), заслуженный мастер спорта Республики Беларусь (1994).

    Фото из открытых источников
    Белорусский гимнаст Виталий Щербо

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